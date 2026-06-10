{{ subpage.title }}

True
Francesco Bonazzi
2026-06-10

Dopo che il Pd ci ha fatto pagare Mps Letta mette il cappello sull’offerta

Dopo che il Pd ci ha fatto pagare Mps Letta mette il cappello sull’offerta
Enrico Letta (Ansa)
L’ex premier tesse le lodi dell’offerta all’ex istituto «rosso», salvato dai miliardi dei contribuenti: «La dimensione è fondamentale, fare scala». Ma a questi livelli si è arrivati grazie a un lavoro che ha rimediato ai guai dei dem.

Quando si tratta di Intesa Sanpaolo o di Benetton e Autostrade, il Pd non riesce mai a trattenersi. E così, dopo un ventennio di coscienza diversamente pulita sul Monte dei Paschi di Siena, la banca dei compagni per eccellenza, il giorno dopo la mossa di Carlo Messina arriva Enrico Letta e benedice urbi et orbi i piani di Intesa su Mps, Mediobanca e Generali.

Continua a leggereRiduci
enrico letta

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 10 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Il «patto della carbonara» potrebbe far brindare Messina, Orcel (e Generali)

  • Se i due manager bancari, romani d’origine e abituati a trovarsi a cena, volessero pesare le loro quote nel Leone (oltre il 25%), ogni scalata ostile sarebbe stoppata.
  • Il Ceo della Ca’ de Sass illustra la potenziale gestione patrimoniale in caso di successo dell’operazione: «L’unica offerta in campo è la nostra. Quella di Banco Bpm? Una lettera d’amore». Titoli in guadagno.
  • Con le adesioni all’Ops sale al 37,68% e ben oltre la metà delle azioni con i derivati.

Lo speciale contiene tre articoli.

Continua a leggereRiduci
generali
True

La vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima

La vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima
Mario Roggero (Ansa)
Nei tribunali la vita di un delinquente vale più di quella di una vittima: per i parenti di un tabaccaio ammazzato disposti 90.000 euro di risarcimento, mentre la famiglia dei ladri uccisi da Mario Roggero si becca ben 780.000 euro.

Quanto vale la vita di un tabaccaio o anche di un semplice commerciante? A quanto pare meno di quella di un rapinatore. Lo so che verrò accusato di semplificare, ma non mi riesce di fare altro se non di andare al sodo.

Continua a leggereRiduci
rapina roggero
True

Conte punto sul vivo vuole querelare tutti

Conte punto sul vivo vuole querelare tutti
Giuseppe Conte (Ansa)
Tirato in ballo da quanto emerge in commissione Covid, Giuseppi ora minaccia. Il capogruppo di Fdi al Senato, Malan, tira dritto: «Muro di silenzio sulle maxi commesse ai suoi ex colleghi». Montaruli rincara: «Si faccia audire». Ma le opposizioni: «Lisei lasci».

L’opposizione da sempre ha scelto la via dell’ostruzionismo in commissione Covid, e adesso che diventa davvero problematico, per l’ex premier Giuseppe Conte, non rispondere a precise domande sulla gestione della pandemia quando commissario per l’emergenza era Domenico Arcuri, si alzano barricate anche in Aula.

Continua a leggereRiduci
giuseppe conte
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy