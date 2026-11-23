Cara Laura Boldrini, le scrivo questa cartolina pieno di gioia: ho sentito infatti che il suo nome circola tra i prossimi papabili (o meglio dire mamabili?) al Quirinale. E mi pare giusto che si pensi a sostituire Sergio Mattarella con una figura altrettanto imparziale, come la sua: lei saprà essere arbitro (pardon: arbitra) almeno quanto lo è stato il suo predecessore alla presidenza della Repubblica.

E noi non vediamo l’ora di mandarla lassù, in mezzo alle carrozziere a cavalla che le faranno le picchette d’onoressa mentre lei attende gli ospiti e le ospitesse nella sala delle specchie o nella sala delle papesse (o mamesse?). L’intero Paese potrebbe guardare finalmente con orgoglio demascolinizzato e antipatriarcale verso l’alto del Colle. Anzi della Colla.

Non ci crederà, cara Boldrini, ma noi facciamo il tifo per lei. E appena abbiamo letto che Elly Schlein starebbe davvero pensando al suo nome per la carica più importante dello Stato, abbiamo trovato un altro motivo, oltre alla patrimoniale e a Fratoianni ministro degli Interni, per sperare in un successo del campo largo.

Un Quirinale all’insegna della parità di genere e del multiculturalismo

Immaginiamo infatti che, oltre al dovuto contributo sulla parità di genere, lei porterà al Quirinale (pardon: Quirinalessa) anche un po’ di doveroso multiculturalismo. Già siamo emozionati: il primo cambio della guardia si farà con un battaglione tuareg? Via elmo e cavalli, e avanti con turbanti e cammelli? La Cappella Paolina diventerà una moschea? Il segretario generale sarà un imam? E al posto della Costituzione sarà finalmente chiesto di giurare sul Corano?

Sappiamo che non ci deluderà. Del resto tutta la sua vita testimonia la passione per le porte aperte: vorrà mica tenere chiuse proprio quelle del palazzo presidenziale? Dunque avanti: un bivacco nei giardini, un centro d’accoglienza nel cortile d’onore… Non è stata forse lei a dire che gli immigrati sono l’avanguardia del nostro stile di vita? E lei vuole lasciarli fuori dal Quirinale?

Battaglie per i diritti delle donne e per il lavoro, ma la colf la denuncia e l’assistente la accusa di sfruttamento

Marchigiana di Macerata, già dipendente della Fao e poi portavoce dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, è entrata in politica nel 2013 nelle file del Sel di Vendola e si è subito seduta sulla poltrona più alta di Montecitorio. Passata a Liberi e Uguali, con Bersani e D’Alema, è poi confluita nel Pd, facendosi notare per le sue battaglie a favore del rispetto delle donne, un tema che le è stato a cuore da sempre, fin da quando lavorava al programma Cocco di Pier Francesco Pingitore su Rai2 fra ragazze Babà e ragazze Spogliatelle.

Altra battaglia su cui si è impegnata molto è stata quella per i diritti dei lavoratori, come sanno bene la sua assistente parlamentare, che l’ha accusata di sfruttarla per prenotarsi le sedute dal parrucchiere, e la sua colf, che l’ha denunciata per contributi non pagati.

Per fortuna lei non si ferma a queste quisquilie e punta sempre più in alto, come Mike Bongiorno con la grappa, della quale grappa per altro avremo un gran bisogno nel momento in cui la vedremo assisa lassù, al vertice delle istituzioni. Già ci immaginiamo infatti il Gay Pride Quirinalizio, con sfilata di drag queen nel cortile d’onore, e il discorso di Capodanno (pardon: Capadanna) punteggiato di scwha e introdotto come sempre dall’inno nazionale. Sorelle d’Italia, ovviamente.