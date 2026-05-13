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Francesco Borgonovo
and
Stella Contoni
2026-05-13

L’Oms riesce a fallire pure sull’Hantavirus

L’Oms riesce a fallire pure sull’Hantavirus
Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms (Ansa)
  • Ricciardi &C. lamentano l’addio di Trump all’Organizzazione, accusandolo di indebolirla. Peccato che l’agenzia Onu collezioni disastri da ben prima: basti vedere gli errori col Covid. E ora fa peggio: perché lasciar sbarcare i passeggeri dalla nave focolaio?
  • Il giovane marittimo calabrese in quarantena: «Non ho sintomi». Campioni biologici inviati allo Spallanzani.

Lo speciale contiene due articoli.

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Partito in rivolta, ministri dimissionari e tensioni sui bond. Starmer verso l’addio

Partito in rivolta, ministri dimissionari e tensioni sui bond. Starmer verso l’addio
Keir Starmer (Ansa)
Per andarsene il premier britannico attenderebbe il benservito del Labour. Interessi sui titoli di Stato ai massimi dal 2008.

Downing Street è diventato un bunker. Dentro c’è il premier Keir Starmer, in evidente crisi di popolarità e leadership; fuori ci sono tre ministri e un sottosegretario di peso che si sono già dimessi e un’ottantina di deputati del suo partito, il Labour, che gli hanno manifestato la loro sfiducia.

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Altra corsa ai vaccini a mRna dopo l’inefficacia di quelli anti Covid

Altra corsa ai vaccini a mRna dopo l’inefficacia di quelli anti Covid
(IStock)
Cavaleri (Ema): «I sieri anti Sars-Cov-2 stimolano il sistema immunitario». Ma gli studi dimostrano l’opposto. Zero processi a Guerra, Ruocco e Pompa sul mancato aggiornamento del piano pandemico: tutto prescritto.

Nella corsa a giustificare investimenti ingenti per produrre in tempi rapidi un vaccino contro l’Hantavirus, diventato un’emergenza solo per i pochi casi riscontrati sulla nave da crociera Mv Hondius, vengono rilasciate dichiarazioni sorprendenti.

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Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni

Barbara Berlusconi lascia la Cardi Gallery dopo 17 anni
Barbara Berlusconi (Ansa)
La terzogenita di Silvio Berlusconi esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, storica galleria d’arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. Continuerà a occuparsi di cultura attraverso la fondazione no profit che porta il suo nome.
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Bertolaso fa da solo. C’è il protocollo per la morte assistita. Rabbia in Consiglio

Bertolaso fa da solo. C’è il protocollo per la morte assistita. Rabbia in Consiglio
Guido Bertolaso (Ansa)
Diffuse le bozze del Welfare lombardo: il sistema regionale deve «farsi carico» del percorso letale. Fdi, Lega e Fi: errore.

Si chiama «Indicazioni procedurali del sistema sanitario regionale in materia di morte medicalmente assistita» ed è il protocollo approntato dal gruppo di lavoro scelto dall’assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Come da lui stesso anticipato al Corriere della Sera, è di prossima entrata in vigore. E ieri ha riaperto un tema piuttosto rilevante in maggioranza al Pirellone, proprio nel giorno in cui si riaccende la discussione parlamentare sul fine vita, che arriverà in Senato il prossimo 3 giugno.

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