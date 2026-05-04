Redazione digitale Crisi, Meloni: «Non è solo un insieme di problemi. È un sistema dove ogni crisi alimenta l'altra» True play icon content.jwplatform.com

«Non è solo un insieme di problemi. È un sistema dove ogni crisi alimenta l’altra», ha dichiarato Giorgia Meloni durante il meeting della Comunità Politica Europea a Jerevan.Il premier ha parlato di policrisi: «Cosa significa policrisi? Non è solo affrontare tante crisi insieme. Il problema è che sono tutte collegate e si alimentano a vicenda».