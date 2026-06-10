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Redazione digitale
2026-06-10

Assemblea Confcommercio, Meloni: «Vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio»

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Assemblea Confcommercio, Meloni: «Vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio»play icon

«Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio». Lo ha detto il presidente del Consiglio all’assemblea di Confcommercio. «Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio dopo decenni di sacrifici», ha aggiunto.

Il premier ha inoltre sottolineato le misure varate dal governo contro le attività «apri e chiudi», affermando: «Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole». Citando il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha ribadito che «Non c’è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c’è crescita».

meloni confcommercio

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Sviluppi emersi dalle audizioni in Commissione Covid»

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Sviluppi emersi dalle audizioni in Commissione Covid»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 giugno 2026. La capogruppo di Fdi in Commissione Covid Alice Buonguerrieri rivela gli ultimi clamorosi sviluppi emersi dalle audizioni.

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Perché il «diritto» si oppone al potere. La lezione di Prevost a Chiesa e politici

Perché il «diritto» si oppone al potere. La lezione di Prevost a Chiesa e politici
Papa Leone XIV (Getty Images)
Davanti alle Cortes, il Papa ha citato la Scuola di Salamanca, fucina di studiosi che ha gettato le basi per lo «ius gentium».

Il discorso di Leone XIV, pronunciato innanzi al Parlamento spagnolo, rende la figura del Papa quella di un gigante spirituale e intellettuale. Del resto è un agostiniano, non va mai dimenticato: negli scritti di Sant’Agostino, il fondatore del suo ordine, c’è una delle sintesi più importanti dell’Occidente tra intelligenza, fede, spiritualità e mistica.

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papa leone xiv

Mondiali 2026, domani si parte. Protagonisti, storie e polemiche del torneo più atteso

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  • L'Italia seguirà il torneo da spettatrice per la terza edizione consecutiva, ma i motivi d'interesse non mancano. Da Messi e Ronaldo all'ultimo ballo alle nuove stelle Yamal e Olise pronti a prendersi la scena, passando per il Brasile di Ancelotti e una vigilia segnata da proteste, controlli e tensioni diplomatiche.
  • Nuovo formato e nuove regole: 48 squadre, sedicesimi di finale e 104 partite tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tre cerimonie d’apertura e 16 stadi per un torneo mai così esteso e rinnovato anche sul piano regolamentare.

Lo speciale contiene due articoli.

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mondiali 2026

FrontPage | L’America in campagna permanente

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Dalle primarie a Trump, dai casi Epstein-Gates al boom dell’IA, un Paese in campagna elettorale e attraversato da nuove fratture.

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