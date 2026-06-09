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Giuliano Zulin
2026-06-09

Domani il Federale del Carroccio. Zaia e Fedriga possibili vice Salvini

Domani il Federale del Carroccio. Zaia e Fedriga possibili vice Salvini
Luca Zaia e Massimiliano Fedriga (Imagoeconomica)

«Lavori in corso...» commenta sibillino Matteo Salvini. Domani Luca Zaia sarà a Roma. Il Doge parteciperà al Consiglio Federale della Lega convocato dal leader del partito nella sala Bruno Salvadori del gruppo Camera.

I punti all’ordine del giorno sono sostanzialmente tre: «Approvazione rendiconto anno 2025», «Comunicazioni del segretario federale» e «Varie ed eventuali». L’attesa è però per l’eventuale ruolo dell’ex governatore del Veneto: l’idea è quella di nominarlo vicesegretario con una delega speciale per il Nord.

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Il generale cade sugli insubordinati. Anche a Vannacci serve un’alleanza

Il generale cade sugli insubordinati. Anche a Vannacci serve un’alleanza
Roberto Vannacci (Ansa)
A Vigevano, Roberto Vannacci va a sbattere sulla disobbedienza degli elettori, che snobbano l’appello al non voto del suo candidato e scelgono come sindaco Paolo Previde Massara, sostenuto da Forza Italia e da una civica.
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«La crociata anti burro ci ha fatto solo male. A tavola grasso è bello»

«La crociata anti burro ci ha fatto solo male. A tavola grasso è bello»
iStock
Il cardiologo Leonardo Calò: «Oli industriali e margarina sono stati sponsorizzati per ragioni di business. Oggi siamo sbilanciati sugli zuccheri, che non danno sazietà».

Ma davvero i grassi fanno ingrassare? A sentire la parola verrebbe appunto da ritenere di sì. E per anni siamo stati martellati da articoli e opinioni che andavano tutti nella stessa direzione: bisogna mangiare cibi light, con pochi grassi, anzi possibilmente senza grassi animali. Il dottor Leonardo Calò, cardiologo di fama, smonta questa narrazione in un volume molto interessante e documentato intitolato Il paradosso del grasso (Vallardi).

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leonardo calò
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«Ho traghettato la tv dal bianco e nero ai programmi a colori»

«Ho traghettato la tv dal bianco e nero ai programmi a colori»
Maria Grazia Picchetti (Ansa)
La storica annunciatrice Maria Grazia Picchetti: «Ricordo Tortora nell’atrio della Rai, mi abbracciò e scuotendo la testa mi disse: “Per me è finita”».

Per l’eleganza e il garbo, l’eleganza e la compostezza, la Rai la scelse per informare gli italiani dello storico passaggio dal bianco e nero al colore. Maria Grazia Picchetti, annunciatrice Rai dal 1961 al 1977, era perfetta per quel ruolo istituzionale. Tuttavia, accanto alla dizione impeccabile, con sorpresa, dato che il nonno era di San Donà di Piave, sa essere anche informale fino a lasciarsi andare a qualche frase in vernacolo veneto.

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maria grazia picchetti

Zoff, la leggenda del portiere azzurro raccontata in un docufilm su Rai 1

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Zoff, la leggenda del portiere azzurro raccontata in un docufilm su Rai 1
«Dino Zoff - Volevo solo fare bene il mio lavoro» (RaiPlay)
Mercoledì 10 giugno su Rai 1 la docufiction Volevo solo fare bene il mio lavoro ripercorre la vita di Dino Zoff, dall’infanzia in Friuli al Mondiale del 1982. Il ritratto di un portiere diventato simbolo di affidabilità e sobrietà nel calcio italiano.
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docufilm dino zoff
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