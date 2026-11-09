L’ammiraglio Cavo Dragone: «La qualità premia ancora l’America ma il gap tecnologico si assottiglia»

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è presidente del Comitato militare della Nato.

La Cina dispone ormai di oltre 400 unità navali tra navi da combattimento e sottomarini, una flotta numericamente superiore di circa il 35% a quella americana. Siamo di fronte a un sorpasso ormai consolidato oppure la superiorità navale degli Stati Uniti resta ancora indiscussa?

«Il dato numerico è reale e va preso sul serio, ma da solo non misura il potere marittimo. Contano la qualità delle piattaforme, l’esperienza degli equipaggi, la capacità di operare in modo integrato con gli alleati, la rete di basi e la logistica che consentono di restare in mare a lungo e lontano da casa. Su questi fattori gli Stati Uniti mantengono un vantaggio significativo, costruito in decenni di operazioni reali in ogni oceano, ed in cooperazione con gli Alleati. Sarebbe però un errore considerarlo garantito per sempre. La Cina ha una capacità cantieristica impressionante e sta colmando rapidamente il divario tecnologico. La risposta non sta nell’inseguire i numeri, ma nell’investire in innovazione, prontezza e interoperabilità tra alleati e partner».

Portaerei cinesi e proiezione globale: quanto manca a Pechino?

Pechino ha già tre portaerei e si prepara a introdurne una quarta, potenzialmente a propulsione nucleare. Quanto cambia questo sviluppo la capacità della Marina cinese di proiettare la propria forza militare lontano dalle acque territoriali? E quanto tempo potrebbe servire alla Cina per disporre di una capacità di proiezione globale paragonabile a quella americana?

«Le portaerei sono lo strumento per eccellenza della proiezione di potenza. Una quarta unità, soprattutto a propulsione nucleare, darebbe alla Marina cinese maggiore autonomia e la capacità di operare con continuità lontano dalle proprie coste. È un segnale chiaro di ambizione oceanica. Una portaerei, però, è solo il centro di un sistema più ampio: servono unità navali di scorta, sottomarini, capacità di rifornimento in mare, basi d’appoggio e una dottrina affinata nel tempo. Gli Stati Uniti hanno impiegato decenni per sviluppare questa capacità, oramai comprovata.

Va inoltre considerato che i sistemi uncrewed (senza equipaggio), di superficie, subacquei e aerei, stanno cambiando la gerarchia tradizionale negli equilibri militari, in mare come su terra ed in aria. Droni economici e prodotti in grandi numeri possono minacciare unità molto più costose, come l’Ucraina ha dimostrato nel Mar Nero. La portaerei resta centrale, per il momento, ma il valore di una flotta dipenderà sempre più dalla capacità di integrare piattaforme con e senza equipaggio in un ambiente multidominio. Non indico una data, ma per una proiezione globale paragonabile servirà ancora tempo. Il nostro compito è seguire questa evoluzione con attenzione e senza allarmismi».

Taiwan, Mar Cinese Meridionale e rotte commerciali: le ambizioni di Xi Jinping

L’espansione della flotta cinese non è soltanto una questione di numeri, ma riflette una precisa strategia geopolitica di Xi Jinping. Quanto pesa il rafforzamento navale di Pechino nelle tensioni intorno a Taiwan, nel Mar Cinese Meridionale e nel controllo delle principali rotte commerciali e degli approvvigionamenti energetici?

«La crescita della flotta va letta insieme alle ambizioni dichiarate di Pechino e al suo comportamento sempre più assertivo. Nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale questa presenza aumenta la pressione e il rischio di incidenti ed errori di calcolo. E non dimentichiamoci dei mari artici. Per questo la Nato sostiene il rispetto del Rule Based International Order e del diritto internazionale, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e la soluzione pacifica delle controversie.

C’è poi la dimensione economica, che riguarda direttamente l’Europa: una parte essenziale del nostro commercio e dei nostri approvvigionamenti energetici passa per quelle rotte. La libertà di navigazione non è un tema lontano, ma un interesse vitale per la sicurezza e la prosperità euro-atlantica».

Nato e Indo-Pacifico: il ruolo degli alleati e della Marina italiana

Di fronte a questa crescita, quale risposta possono mettere in campo gli Stati Uniti e i loro alleati nell’Indo-Pacifico? L’Europa e soprattutto la Nato rischiano di sottovalutare la dimensione marittima della competizione tra Washington e Pechino? E quale ruolo può assumere l’Italia, con la propria Marina Militare, in questo nuovo scenario strategico?

«La Nato resta un’Alleanza euro-atlantica e non intende estendere la propria area di responsabilità. Riconosciamo però che la sicurezza euro-atlantica e quella dell’Indo-Pacifico sono strettamente collegate. Per questo rafforziamo il dialogo e la cooperazione pratica con Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea. Il rischio di sottovalutare la dimensione marittima esiste, e il nostro compito è evitarlo. Il contributo più efficace dell’Europa è assumersi maggiori responsabilità nella propria area, dal Mediterraneo all’Atlantico, così che gli Stati Uniti possano concentrare risorse altrove.

Gli Alleati lo hanno compreso: con l’impegno a investire il 5% del Pil in difesa e sicurezza, l’Alleanza si sta adattando a uno scenario più competitivo, rafforzando prontezza e capacità, anche marittime. L’Italia ha una Marina Militare moderna, credibile e abituata a operare con gli alleati, come ha dimostrato con il dispiegamento del Gruppo portaerei Cavour nell’Indo-Pacifico e con il suo impegno costante per la sicurezza delle rotte marittime. È un contributo prezioso per la Nazione e per l’intera Alleanza».