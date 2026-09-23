Salvini: «Vannacci? Spero voti il pacchetto contro l’integralismo islamico»

«Roberto Vannacci sta votando continuativamente contro il governo, ogni giorno attacca il governo, fa post contro il governo, in Aula vota contro il governo. Se uno continuativamente vota contro le mie idee, le mie proposte, le mie battaglie, i miei decreti, non devi chiedere a me cosa voglio fare, devi chiedere a lui di mettersi d’accordo con sé stesso».
Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla possibilità di una collaborazione con il leader di Futuro Nazionale, durante una conferenza stampa nella Sala Salvadori della Camera dei deputati.
«Spero che votino, a differenza di tante altre volte, sul pacchetto “no all’islam politico” portato avanti dalla Lega. Spero che votino a favore», ha aggiunto Salvini.