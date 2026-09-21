Meloni: «Verso il voto attenti a chi non ama un’Italia forte»

«Gli algoritmi possono calunniarti ma non possono sovrascriverti. E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all’opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un’Italia forte, un leader libero. Lo vedremo».

Lo ha detto il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dal palco di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, in un passaggio dedicato all’intelligenza artificiale.

«E lo dico anche perché, se posso darvi un consiglio, non date automaticamente per buono nulla di quello che vedrete nei prossimi mesi, e particolarmente nulla di quello che vedrete negli ultimi giorni prima del voto delle prossime elezioni politiche», ha aggiunto il premier.