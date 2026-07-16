Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: letta la sentenza

Cinque anni all’ex direttore della vigilanza del Mit Mauro Coletta. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea

L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. La Procura aveva chiesto una pena di 18 anni e 6 mesi.

Condannati anche altri ex dirigenti di Aspi e Spea. Michele Donferri Mitelli, ex direttore operativo e numero tre di Aspi, è stato condannato a 11 anni di reclusione, a fronte di una richiesta di 15 anni e 6 mesi. Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni e manutenzione di Aspi, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi, mentre la Procura aveva chiesto 12 anni e 6 mesi.

Cinque anni e 6 mesi anche per Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea, per il quale erano stati richiesti 7 anni. Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato invece condannato a 5 anni di reclusione.