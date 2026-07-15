Omicidio Saman, il legale del fratello: «Giustizia è fatta»

Parla l’avvocato Valeria Miari dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne dei familiari di Saman Abbas.

«Significa mettere la parola fine a una vicenda molto complessa e molto dolorosa sotto tutti i punti di vista: da quello investigativo a quello giudiziario, fino a quello umano e culturale». Così l’avvocato Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas, commenta la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne all’ergastolo per i genitori della 18enne, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, oltre alla condanna a 22 anni per lo zio Danish Hasnain.

«È una fine che ovviamente soddisfa tutti noi parti civili, sicuramente anche la Procura e i Carabinieri, quindi tutta la filiera giudiziaria – ha aggiunto Miari – ed è una conclusione che, secondo me, rende giustizia a questa ragazza. Finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello che, comunque, testimoniando, ha perso tutto e ha sempre detto che voleva avere giustizia per sua sorella. Io credo che l’abbia avuta, anche per merito suo: per me questa è la fine».

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Il leader del Popolo della famiglia avrebbe raccolto somme per realizzare «scommesse collettive», promettendo rendimenti sicuri fino al 150%. In questo modo, negli ultimi cinque anni avrebbe incassato 5 milioni. Nascondendo al fisco 400.000 euro.

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La vicenda è oscura. Perché non c’entra la malavita organizzata ma nemmeno la politica. C’entra «un amico vero». Parola di Sigfrido Ranucci, che alla notizia del coinvolgimento di Valter Lavitola nell’attentato del 16 ottobre assicura che fra lui e l’ex editore dell’Avanti c’è un grande affetto».