Omicidio Saman, il legale del fratello: «Giustizia è fatta»

Parla l’avvocato Valeria Miari dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne dei familiari di Saman Abbas.

«Significa mettere la parola fine a una vicenda molto complessa e molto dolorosa sotto tutti i punti di vista: da quello investigativo a quello giudiziario, fino a quello umano e culturale». Così l’avvocato Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas, commenta la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne all’ergastolo per i genitori della 18enne, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, oltre alla condanna a 22 anni per lo zio Danish Hasnain.

«È una fine che ovviamente soddisfa tutti noi parti civili, sicuramente anche la Procura e i Carabinieri, quindi tutta la filiera giudiziaria – ha aggiunto Miari – ed è una conclusione che, secondo me, rende giustizia a questa ragazza. Finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello che, comunque, testimoniando, ha perso tutto e ha sempre detto che voleva avere giustizia per sua sorella. Io credo che l’abbia avuta, anche per merito suo: per me questa è la fine».