Appello di Salvini a Mattarella per chiedere la grazia a Roggero

Matteo Salvini rivolge un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché venga concessa la grazia a Mario Roggero, il gioielliere piemontese che la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio, avvenuto il 28 aprile 2021.

Il vicepremier e leader della Lega affida la richiesta a un video pubblicato sui social: «Per Mario, adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali».

Salvini conclude: «In tanti stiamo con Mario Roggero. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore che, a 72 anni, viene mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione con la propria famiglia in pericolo».

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Giustizia

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Il leader del Popolo della famiglia avrebbe raccolto somme per realizzare «scommesse collettive», promettendo rendimenti sicuri fino al 150%. In questo modo, negli ultimi cinque anni avrebbe incassato 5 milioni. Nascondendo al fisco 400.000 euro.