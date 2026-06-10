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Flaminia Camilletti
2026-06-10

Giorgetti: «Regole Ue da rivedere»

Giorgetti: «Regole Ue da rivedere»
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Il governo ribadisce la sua linea: o l’Unione cambia o è destinata a morire, l’attuale assetto non è al passo coi tempi. Confindustria pungola: «Così gli Ets ci uccidono».

«Sono sfide complesse quelle che attendono l’Europa, troppo complesse per essere affrontate con vecchi schemi ideologici e con regole non più attuali, che vanno evidentemente ridiscusse per renderle maggiormente aderenti ai nostri tempi». È solo l’ultimo di una serie di appelli del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che spiega: «Non è tempo di esitare. Occorre un cambio di passo in Europa.

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giancarlo giorgetti
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Dopo che il Pd ci ha fatto pagare Mps Letta mette il cappello sull’offerta

Dopo che il Pd ci ha fatto pagare Mps Letta mette il cappello sull’offerta
Enrico Letta (Ansa)
L’ex premier tesse le lodi dell’offerta all’ex istituto «rosso», salvato dai miliardi dei contribuenti: «La dimensione è fondamentale, fare scala». Ma a questi livelli si è arrivati grazie a un lavoro che ha rimediato ai guai dei dem.

Quando si tratta di Intesa Sanpaolo o di Benetton e Autostrade, il Pd non riesce mai a trattenersi. E così, dopo un ventennio di coscienza diversamente pulita sul Monte dei Paschi di Siena, la banca dei compagni per eccellenza, il giorno dopo la mossa di Carlo Messina arriva Enrico Letta e benedice urbi et orbi i piani di Intesa su Mps, Mediobanca e Generali.

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enrico letta

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 10 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Il «patto della carbonara» potrebbe far brindare Messina, Orcel (e Generali)

  • Se i due manager bancari, romani d’origine e abituati a trovarsi a cena, volessero pesare le loro quote nel Leone (oltre il 25%), ogni scalata ostile sarebbe stoppata.
  • Il Ceo della Ca’ de Sass illustra la potenziale gestione patrimoniale in caso di successo dell’operazione: «L’unica offerta in campo è la nostra. Quella di Banco Bpm? Una lettera d’amore». Titoli in guadagno.
  • Con le adesioni all’Ops sale al 37,68% e ben oltre la metà delle azioni con i derivati.

Lo speciale contiene tre articoli.

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generali
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La vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima

La vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima
Mario Roggero (Ansa)
Nei tribunali la vita di un delinquente vale più di quella di una vittima: per i parenti di un tabaccaio ammazzato disposti 90.000 euro di risarcimento, mentre la famiglia dei ladri uccisi da Mario Roggero si becca ben 780.000 euro.

Quanto vale la vita di un tabaccaio o anche di un semplice commerciante? A quanto pare meno di quella di un rapinatore. Lo so che verrò accusato di semplificare, ma non mi riesce di fare altro se non di andare al sodo.

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rapina roggero
Le Firme
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