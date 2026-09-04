Emmanuel Macron e Andy Burnham, accordo tra Francia e Regno Unito sui migranti
Emmanuel Macron e Andy Burnham (Ansa)

Mentre in Italia si discute ancora se difendere i confini sia «razzismo», a Calais e Dunkerque aumentano gli agenti antisommossa, gli elicotteri e le telecamere. Non è un provvedimento di un governo di estrema destra, ma il risultato della collaborazione tra i governi progressisti di Gran Bretagna e Francia.

Londra e Parigi rafforzano i controlli sulla Manica

Ieri, Emmanuel Macron e Andy Burnham, rispettivamente il presidente francese e il primo ministro britannico, hanno ribadito la collaborazione tra i due Paesi su Ucraina, Iran, economia e, in particolare, sul contrasto all’immigrazione clandestina, alle traversate di immigrati irregolari nella Manica verso il Regno Unito. Su quest’ultimo ambito, si è stabilito un ampliamento dell’unità di intelligence e giudiziaria da 18 a 30 agenti per smantellare le reti di trafficanti di esseri umani; una nuova unità specialistica di 75 agenti nel Nord della Francia che porta il totale a circa 1.050 unità; l’invio di un’ulteriore unità di 45 ufficiali francesi operativi a ovest di Calais per bloccare i cosiddetti nuovi «mega-gommoni».

Si tratta di imbarcazioni di 15 metri e con una capienza fino a 230 persone, impiegate dalle organizzazioni criminali dall’inizio di agosto, in un quadro di maggiori difficoltà nel reperire i barchini e nell’organizzare più traversate. Negli ultimi mesi, infatti, il governo britannico ha inasprito i controlli al confine fino a registrare il numero più basso di arrivi di piccole imbarcazioni dal 2020.

«I trafficanti adattano costantemente le loro tattiche e il Regno Unito e la Francia devono reagire prontamente e rimanere un passo avanti», ha spiegato Burnham. «Questo lavoro sta dando i suoi frutti», ha spiegato il ministro degli Interni Shabana Mahmood, «sono stati sventati oltre 48.000 tentativi di attraversamento, il numero di attraversamenti con piccole imbarcazioni è diminuito e i rimpatri hanno raggiunto livelli record».

«Ma non ci adagiamo sugli allori e continueremo a essere implacabili» ha concluso. I numeri sorridono al governo: dall’inizio dell’anno fino ai primi di settembre, 16.513 immigrati hanno raggiunto le coste britanniche. È il numero più basso dal 2019, in calo del 43% rispetto allo scorso anno e del 18% rispetto al 2024. L’attenzione alle piccole imbarcazioni non è casuale: nel 2025 hanno costituito l’89% degli arrivi irregolari rilevati sulle coste britanniche.

L’accordo triennale e i 662 milioni di sterline

I risultati vengono da lontano. Infatti, i provvedimenti annunciati ieri rappresentano un ampliamento di un accordo triennale firmato lo scorso aprile, sempre dai due governi progressisti di Regno Unito e Francia, dai due ministri degli Interni Mahmood e Laurent Nuñez.

Gli sforzi concordati sono stati reciproci: un finanziamento britannico di 662 milioni di sterline fino al 2029; l’invio di almeno 50 agenti di polizia addestrati in tattiche antisommossa e nel controllo delle folle ostili; l’impiego, da parte francese, di droni, due elicotteri e un sistema di telecamere; il completamento, entro la fine dell’anno, del centro di detenzione a Dunkerque, una struttura già annunciata nel 2023 per contenere 140 immigrati e oltre 200 agenti e preparare i rimpatri, in primis in Eritrea, Afghanistan, Iran, Sudan, Somalia, Etiopia, Iraq, Siria, Vietnam e Yemen. Inoltre, se non si assisterà a una significativa riduzione degli sbarchi entro un anno, il Regno Unito potrà ritirare o riorientare una cifra tra le 100 e le 160 milioni di sterline. Si tratta di una clausola inedita nei rapporti tra i due Paesi per garantire l’efficacia delle restrizioni.

La lezione dei numeri contro l’immigrazione clandestina

Proprio i risultati e il realismo sono i due assi che orientano la collaborazione tra Regno Unito e Francia. La lezione è secca: quando i numeri smettono di essere sostenibili, perfino due governi progressisti schierano uomini e mezzi ai confini. Forse un giorno anche i nostri salotti perverranno alla stessa conclusione.

Sánchez è tornato e dà i numeri su Ceuta
Cronache dell'invasione

Sánchez è tornato e dà i numeri su Ceuta

Il premier lancia accuse a Russia, Israele e estrema destra. Poi assicura: «Sull’isola restano 5.000 immigrati, di cui 1.200 minori» Smentito da un ministro e dai residenti, che in piazza chiedono: «Europa aiutaci». L’Italia proroga di 15 giorni il blocco di Schengen.

Così gli immigrati sfregiano l’Europa
Sottomissione

Così gli immigrati sfregiano l’Europa

Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati se arrivano bande di stranieri. Da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei machete delle baby gang.