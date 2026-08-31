Ceuta, Piantedosi: «Necessaria la proroga allo stop di Schengen»

«Se l’ha fatto, ovviamente è necessaria. È una decisione motivata dal fatto che c’è un’analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel Comitato di analisi della sicurezza delle frontiere». Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla decisione del governo italiano di prorogare per altre due settimane la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna.

«Abbiamo limitato la proroga a 15 giorni – ha spiegato il ministro – perché se da una parte l’analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d’altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo, insieme all’Unione Europea, per superare la situazione che si è creata».