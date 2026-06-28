True Fabrizio Boschi Anche la Lega in pressing: «Quadro Covid inquietante, Conte venga a spiegare» Giuseppe Conte (Ansa)

Le parlamentari del Carroccio, Simona Loizzo e Tilde Minasi: «Schiaffo ai cittadini, bisogna fare luce». Il leader M5s: «Pronto a essere audito». Ma resta lo scoglio tecnico.A Giuseppe Conte piace parlare di tutto, di tutti e in ogni luogo. Non si sottrae mai a un dibattito pubblico o a un invito in tv per diffondere la sua propaganda. Ma una cosa gli va indigesta: il caso delle mascherine Covid non idonee. Su questo svicola, soprattutto dall’invito a presentarsi davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sfruttando cavilli procedurali legati alla propria nomina a commissario.Adesso però è arrivato il momento di metterci un punto. Mentre fino ad oggi erano soprattutto quelli di Fratelli d’Italia a stare con il fiato sul collo all’ex premier, ora ci si sono messi anche i leghisti a colpire duro. «Conte venga in audizione a spiegare in che modo è stato gestito l’acquisto delle mascherine», incalza la deputata della Lega e capogruppo in Commissione d’inchiesta Covid, Simona Loizzo. «Deve chiarire le criticità che stiamo facendo emergere in commissione, da cui prende forma un quadro inquietante». La collega senatrice della Lega, Tilde Minasi, rilancia: «Il comportamento ostruzionistico di Conte e i suoi continui tentativi di sottrarsi al confronto istituzionale rappresentano uno schiaffo ai cittadini italiani. È nostro dovere fare piena luce sull’utilizzo dei soldi pubblici in un momento in cui la nazione era paralizzata da confinamenti stringenti e da rigide restrizioni della libertà personali, spesso imposte tramite decreti d’urgenza non adeguatamente supportati da evidenze scientifiche condivise e trasparenti».Se davvero Conte non ha nulla da nascondere, così come non esita a dichiarare sulla stampa, perché è restio ad andare a riferire in commissione? Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, rincara: «Conte parla dovunque di Covid tranne dove dovrebbe, cioè la commissione d’inchiesta, mentre escono notizie preoccupanti di presunte fatture false intestate a consorzi cinesi fittizi per una commessa di mascherine farlocche di oltre un miliardo di euro. Il tutto senza gara ma con un affidamento diretto». Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, chiede addirittura le sue dimissioni: «Conte si è fatto nominare componente di commissione nella consapevolezza che un commissario non può essere audito, creandosi così una sorta di immunità. Ci sono tanti aspetti su cui è doveroso fare luce. Stiamo combattendo contro il tempo perché l’ostruzionismo della sinistra ha fatto iniziare i lavori con due anni di ritardo».Il leader M5s sceglie Repubblica per spararle grosse sostenendo di non saperne nulla: «Dal 2021 ho chiarito decine di volte che non mi sono mai occupato di contratti per l’acquisto di mascherine e respiratori, né di quali imprese o professionisti fossero coinvolti». Circostanza a dir poco risibile. E rigira addirittura la frittata: «Secondo voi è pensabile che un presidente del Consiglio possa pensare ai contratti delle mascherine? Siamo sicuri che nessun esponente di vertice di Fratelli d’Italia si sia preoccupato di suggerire o raccomandare imprese o professionisti?». Per il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, «va fatta chiarezza», perché «si sta evidenziando un uso del denaro pubblico caratterizzato da ombre e opacità, e soprattutto sugli affidamenti diretti di materiale sanitario si starebbe delineando un sistema che avrebbe favorito alcune consulenze e in particolare alcune aziende rispetto ad altre». Conte fa la vittima attaccando i giornalisti, i quotidiani considerati nemici e il fantasmagorico sistema mediatico schierato contro di lui. L’atto di accusa è sempre lo stesso: se la prende con le televisioni che, secondo lui, sarebbero controllate dal governo. Chi osa porre l’accento sul dossier viene investito dall’ira contiana che la butta in caciara: «Il caldo ha dato alla testa a qualcuno, hanno individuato in me il nemico pubblico numero uno». «Io sulla gestione Covid», si giustifica, «sono andato a fornire tutte le spiegazioni nei tribunali ricavandone una completa archiviazione, ho dato tutte le risposte di fronte all’opinione pubblica in decine e decine di interviste, ho comunicato subito la mia disponibilità anche ad essere audito dalla commissione Covid diventata un tribunale politico di FdI contro il sottoscritto senza ricevere risposte. Sono anni che ho dato la mia disponibilità a essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Attendo quindi di sapere la data della mia audizione, perché è in corso un gioco sporco che non posso più permettere».Ma la questione non è così semplice dato che, come detto, Conte fa parte della commissione Covid e la prassi parlamentare impedisce che venga convocato come testimone. Un cortocircuito procedurale che ha risvolti essenziali: capire se e come una commissione possa ascoltare in audizione un proprio componente. Facendosi nominare membro della stessa commissione, Conte ha sfruttato una prassi parlamentare non scritta per evitare l’audizione, creando di fatto una sorta di scudo protettivo. Una «stortura» che ha spinto i presidenti di Camera e Senato a convocare la Giunta per il regolamento per cercare una via d’uscita.Il costituzionalista Tommaso Edoardo Frosini smonta però questo «scudo» e spiega subito come risolvere il cortocircuito: «È obbligato a spiegare, lo stabilisce la Carta». Non ci sono più scuse.