Trump avverte l’Iran: «Ultima chance prima della decapitazione»

Donald Trump torna a mettere pressione sull’Iran e annuncia una nuova fase di confronto con Teheran. «Voglio dare loro ogni ultima possibilità prima di procedere alla decapitazione», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti dallo Studio Ovale.
Trump ha spiegato che i colloqui riguarderanno inizialmente la questione dello Stretto, mentre in una seconda fase si discuterà anche delle capacità nucleari iraniane.
Il presidente americano ha aggiunto di preferire una soluzione negoziale, pur ribadendo che un’azione militare resta tra le opzioni considerate.