Cuba al buio: nuovo blackout all’Avana, strade senza luce

L’Avana resta al buio dopo una nuova interruzione della corrente elettrica che ha colpito Cuba nella notte tra domenica e lunedì.

Le immagini mostrano le strade della capitale cubana immerse nell’oscurità, mentre l’azienda energetica nazionale lavora al ripristino della rete. Secondo quanto comunicato dalle autorità, il blackout ha interessato l’intero sistema elettrico del Paese.

La compagnia Union Electrica ha spiegato che le operazioni di riattivazione sono rese più difficili anche dalle condizioni meteorologiche avverse.

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