Cuciniamo insieme | Passatina di ceci con gamberi e zucca

E’ una delle preparazioni più antiche delle marinerie della Costa degli Etruschi che mette insieme un legume che è alla base della dieta maremmana e il pescato che un tempo era considerato povero: i gamberi. L’ha portata ai massimi livelli di notorietà un cuoco di caratura universale come Fulvio Pierangelini. Noi ci siamo permessi di aggiungere con la zucca un tocco autunnale in più. Potete pensarla come antipasto, ma anche come piatto robusto dipende solo dalle quantità.

Ingredienti

600 gr di gamberi di taglia notevole o se preferite, ed è anche meglio, di mazzancolle, 400 gr di ceci già lessati (se invece volete lessarli prendetene 300 gr secchi metteteli in ammollo una note poi lessateli in acqua leggermente salata con in aggiunta due foglie di alloro), 250 gr di zucca, un peperoncino fresco, tre o quattro spicchi d’aglio, un rametto di salvia, un mazzetto di prezzemolo, abbondante olio extravergine di oliva, sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa tritate finemente il prezzemolo e aggiungetelo a poco olio extravergine di oliva con un pizzico di sale in modo da ottenere un olio al prezzemolo.Sgusciate i gamberi e privateli del budellino nero dorsale.

Nel frattempo fate imbiondire in una padella ampia due spicchi di aglio, il peperoncino tritato grossolanamente e la salvia. Fate a tocchetti la zucca e saltatela in padella, quando è morbida aggiungete i ceci, fate insaporire poi frullate a crema togliendo solo la salvia. Nella stessa padella aggiungete di nuovo extravergine e uno spicchio d’aglio, fatelo imbiondire e a quel punto saltate in padella i gamberi aggiustando di sale.

Componete il piatto mettendo alla base abbondante passatina di ceci e zucca, aggiungete i gamberi e irrorate con olio al prezzemolo.

Come far divertire i bambini

Date a loro il compito di sbucciare i gamberi.

Abbinamento

Noi abbiano scelto uno spumante rosato Valtenesi (siamo nel sud del Garda). Ottimo il rosato di Oltrepò tra gli spumanti, tra i rosati fermi rivolgetevi al Salento.