Dantone: «Mozart 1791: una Trilogia sul destino che incombe»

Il direttore d’orchestra Ottavio Dantone presenta la Trilogia d’autunno del Ravenna Festival che, dal 13 al 17 novembre, metterà in scena La clemenza di Tito, il Requiem e l’Ultimo incanto, drammaturgia originale di Chiara Muti ispirata dal Flauto magico