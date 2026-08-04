Meloni dai carabinieri feriti negli scontri No Tav: «Il governo è con voi»

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato la caserma Salvo D’Acquisto di Roma per incontrare alcuni dei carabinieri rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti No Tav in Val di Susa.

Nel corso dell’incontro il premier ha espresso la vicinanza del governo ai militari, ringraziandoli per il servizio svolto e sottolineando il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e della libertà dei cittadini.

«La libertà non esiste se non c’è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi», ha dichiarato Meloni rivolgendosi ai carabinieri.