Terremoto a Pisa, scossa di magnitudo 4,3: gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,3 ha interessato il territorio pisano con epicentro a circa sette chilometri da Pisa e una profondità di otto chilometri.

Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Firenze, spingendo molte persone a uscire dalle proprie abitazioni. Le immagini raccolgono le testimonianze dei cittadini nei momenti successivi alla scossa.

Secondo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al momento non risultano feriti. Sono invece in corso verifiche sul territorio e alcune evacuazioni a scopo precauzionale.

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