Israele-Libano, al via a Roma un nuovo round di negoziati

Roma ospita un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano nell’ambito degli sforzi diplomatici per consolidare la tregua e affrontare i principali nodi del conflitto lungo il confine meridionale libanese.
Le delegazioni dei due Paesi sono arrivate all’ambasciata degli Stati Uniti, dove si svolgono gli incontri con la partecipazione di Washington. Sul tavolo restano l’estensione delle cosiddette «zone pilota» per il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano e le garanzie sul controllo del territorio da parte dell’esercito regolare di Beirut.
Per l’Italia si tratta del secondo round negoziale ospitato a Roma in poche settimane, a conferma del ruolo assunto dalla capitale nel dialogo tra le parti.