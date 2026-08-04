L’ultimo saluto a Baresi: «Un padre, un’icona del calcio»

Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, per l’ultimo saluto allo storico capitano del Milan.

All’uscita della cerimonia ex compagni di squadra, amici e rappresentanti delle istituzioni hanno ricordato la figura di Baresi, sottolineandone le qualità umane oltre a quelle sportive. Giovanni Galli ha rievocato il successo nella prima Coppa dei Campioni dell’era Berlusconi, mentre Aldo Serena lo ha definito un esempio già da giovanissimo.

Anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha reso omaggio all’ex capitano rossonero, ricordandone «la classe» e «la sobrietà dei comportamenti».