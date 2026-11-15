Cuciniamo insieme | Arista di maiale con melagrana e mele

Siamo in autunno ormai inoltrato e la melagrana resiste sulle nostre tavole come toccasana assoluto e come simbolo di fertilità e di abbondanza. Così abbiamo deciso di proporre un piatto che anticipa la ritualità scaramantica natalizia di zampone e lenticchie perché unisce due simboli port-bonheur: il maiale che è sinonimo di abbondanza e la melagrana che è sinonimo di fertilità così come le lenticchie lo sono di ricchezza.

Ingredienti

800 gr di arista di maiale (badate che abbia anche un po’ di grasso) due melegrane di buon calibro, due mele dolci tipo Fuji o Gala red delicius, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 60 gr di burro, due foglie di alloro, due o tre spicchi di aglio, un mazzetto di salvia, due carote, una cipolla bianca di generose proporzioni, due o tre gambi di sedano sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa sgranate le melagrane, tenendo da parte qualche chicco per guarnizione, frullate i grani e passateli al colino in modo da ottenere un succo puro (non comprate quello imbottigliato, rischiate che sia zuccherato).

Ora in una casseruola, meglio se di ghisa, fate scaldare l’extravergine, il burro, gli spicchi d’aglio, l’alloro e la salvia. Quando hanno preso calore fate rosolare ben bene la carne che si sigilli da ogni lato. Nel frattempo tritate grossolanamente le verdure.

Quando la carne ha fatto la crosticina, toglietela dalla casseruola, eliminate anche le aromatiche e l’aglio che ormai hanno fatto il loro lavoro e mettete a stufare le verdure che avete fatto a tocchetti. Appena la cipolla comincia a diventare trasparente rimettete la carne, fatela insaporire un paio di minuti poi irrorate con il suco di melagrana e lasciate andare a casseruola coperta almeno una ventina di minuti.

A quel punto aggiungete le mele che avrete sbucciato e fatte a tocchetti. Aggiustate di sale e di pepe. Fate cuocere almeno un’altra ventina di minuti, lasciando scoperto per gli ultimi tre o quattro minuti in modo che il fondo di cottura si addensi.

Ora togliete la carne dalla casseruola frullate le verdure e le mele con il fondo di cottura e servite mettendo a specchio questa salsa che avete ottenuto frullando, la carne tagliata a fette non troppo spesse con l’accompagno di qualche chicco di melagrana per guarnizione. Se volete servite a parte un po’ di senape.

Come far divertire i bambini

Date a loro il compito di sgranare le melagrane

Abbinamento

Abbiamo optato per un Rosso di Montefalco riserva, impeccabile un Valpolicella ripasso, da applausi Syrah di Cortona o Merlot di Bolgheri.