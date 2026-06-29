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Laura Della Pasqua
2026-06-29

«Macché ritorsioni, l’America continua a investire sull’Italia»

«Macché ritorsioni, l’America continua a investire sull’Italia»
Simone Crolla (Imagoeconomica)
Il consigliere della Camera di commercio Usa Simone Crolla: «La Meloni è stata determinata, il rapporto con Trump potrebbe perfino rafforzarsi».

«Lo stato dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Italia prescinde dai battibecchi virtuali tra il presidente Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, ed è un rapporto che è virtuoso nei numeri. C’è un interscambio commerciale che supera i 110 miliardi di dollari. Significa che esportiamo più di quanto importiamo ed è uno dei motivi che hanno spinto Trump a mettere i dazi.

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simone crolla
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«È ora di cambiare la legge sull’affido. I figli vanno ascoltati»

«È ora di cambiare la legge sull’affido. I figli vanno ascoltati»
Marina Terragni (Imagoeconomica)
Il Garante per l’infanzia Marina Terragni: «Una sedicenne non può decidere con chi vivere, è assurdo. Le case famiglia siano l’extrema ratio».
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Così si riparano i monumenti storici distrutti da vandali a caccia di «like»

Così si riparano i monumenti storici distrutti da vandali a caccia di «like»
A sinistra la statua decapitata ai giardini di Cagliari. A destra il restauro di una delle statue del Ponte dei Leoni di Monza sfregiata da un petardo (Ansa-Comune di Monza)
  • Tutta l’Italia è vulnerabile. A Monza è bastato un petardo per devastare un leone di marmo simbolo della città. Il processo per ricostruirlo è delicatissimo. E il sindaco ora chiede: «A pagare siano i delinquenti».
  • I nostri capolavori nel mirino di pazzi e turisti maldestri. Poi venne l’ideologia green...
  • Il colonnello alla testa del reparto dei carabinieri che tutela il patrimonio culturale: «Dalla devastazione ai furti, tutti i delitti sono stati raccolti in un solo capitolo. In archivio abbiamo oltre un milione di opere ricercate. Possiamo confiscarle pure se il reato è prescritto».

Lo speciale contiene tre articoli.

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Il Burkina Faso ha rotto le relazioni diplomatiche con Parigi

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Il Burkina Faso ha rotto le relazioni diplomatiche con Parigi
Il presidente russo Putin e il presidente militare del Burkina Faso, Traoré, appaiono insieme su un manifesto con lo slogan «Sostegno alla transizione» in una strada di un sobborgo della capitale burkinabé Ouagadougou (Getty Images)
Il governo di Ouagadougou interrompe le relazioni diplomatiche con la Francia, accusandola di ingerenze e ambizioni neocoloniali. Una rottura che conferma il progressivo allontanamento da Parigi e il rafforzamento dell'asse con la Russia nel Sahel.
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Sala lascia i milanesi senza piscine

Sala lascia i milanesi senza piscine
Beppe Sala (Imagoeconomica)
La città muore di caldo, però gli impianti pubblici per i cittadini comuni sono quasi tutti chiusi. Solo i vip si rinfrescano nei club esclusivi o nelle seconde case in Versilia.

Anche se la milanese si fa fritta, anche alla griglia non è male. Parola di Beppe Sala, che a Palazzo Marino ha i condizionatori al massimo, ma impone negli edifici pubblici fino a 26 gradi e come Ursula von der Leyen tiene gli impiegati di Palazzo Berlaymont in sobbollore per non disturbare l’ambiente, mentre lei ha i suoi uffici da circolo polare.

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milano piscine chiuse
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