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Francesco Bonazzi
2026-06-23

Sánchez assediato dalle inchieste. Il suo ex ministro si becca 24 anni

Sánchez assediato dalle inchieste. Il suo ex ministro si becca 24 anni
L'ex ministro dei Trasporti spagnolo Josè Luis Ábalos (Ansa)
Ábalos colpevole di corruzione. Il Csm iberico contro la toga che indaga su Begoña.

La Spagna si conferma un Paese all’avanguardia per il centrosinistra italiano. Ieri l’ex numero tre del partito socialista, Josè Luis Ábalos, ex braccio destro del premier Pedro Sánchez, si è preso una condanna monstre da 24 anni di carcere per corruzione, nell’ambito di uno scandalo sulle forniture di mascherine e altro materiale sanitario ai tempi del Covid 19.

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L’Iran accetta le ispezioni Aiea e il suo petrolio torna sul mercato

L’Iran accetta le ispezioni Aiea e il suo petrolio torna sul mercato
Getty Images
Progressi nei negoziati in Svizzera. Vance: «Giornata ottima». Il nodo Libano resta.

C’è ancora da fare, ma, dopo una maratona nella notte, ieri, dai negoziati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran, con la mediazione di Qatar e Pakistan, ecco dei risultati, fra cui l’accettazione da parte iraniana di ispezioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 23 giugno con Carlo Cambi

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Meloni: con gli Usa rapporti intatti. Missione americana di Fidanza

Meloni: con gli Usa rapporti intatti. Missione americana di Fidanza
Carlo Fidanza (Ansa)
  • Il premier invita i ministri a partecipare alla festa del 2 luglio con l’ambasciatore Fertitta, che dice: «Rimanga la partnership». Una delegazione di Fdi incontrerà a Washington membri del Congresso e della Casa Bianca.
  • Il sospetto della corrispondente Mediaset, Rossi Hawkins: «All’ultimo G7 qualche capo straniero potrebbe aver voluto provocare attriti per strapparci qualche commessa».

Lo speciale contiene 2 articoli.

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Ora incolpano la Brexit pur di non affrontare i veri problemi

Ora incolpano la Brexit pur di non affrontare i veri problemi
Ansa
Il referendum di dieci anni fa, che vide la vittoria del «Leave», fu il più grande esperimento democratico fatto nell’Ue. La domanda di sicurezza però è rimasta inascoltata e i partiti ora pagano il conto.

Esattamente dieci anni dopo il referendum della Brexit, Keir Starmer saluta tutti dal numero 10 di Downing Street e lascia il posto al prossimo sciagurato della lista, Andy Burnham, il quale da quel 23 giugno 2016 sarà il settimo a premier a provarci. Nei trentasette precedenti i premier erano stati sei nel totale.

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