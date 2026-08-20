Un vaccino personalizzato contro il cancro sviluppato da Moderna e Merck ha centrato l’obiettivo principale nel primo studio clinico di fase 3, facendo compiere alle due aziende un passo decisivo verso una possibile richiesta di autorizzazione.

La notizia ha provocato una reazione immediata a Wall Street: le azioni Moderna, dopo l’annuncio, sono arrivate a guadagnare oltre il 120%, mentre Merck è salita di oltre il 10%.