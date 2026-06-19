{{ subpage.title }}

True
Davide Perego
2026-06-19

Renault con l’elmetto: farà droni e suv militari

Renault con l’elmetto: farà droni e suv militari
@Renault
Continua la riconversione delle fabbriche europee svuotate dalla crisi dell’automotive indotta dalle scellerate mosse di Bruxelles. La Régie produrrà munizioni telecomandate e veicoli multiruolo da destinare alla Difesa. Thales: «Siamo in economia di guerra».

Durante la Prima guerra mondiale, Renault progettò l’iconico FT-17, considerato il primo carro armato moderno della storia con torretta girevole, che cambiò le sorti del conflitto.

Continua a leggereRiduci
renault
True

«Vogliamo incontrare papa Leone XIV»

«Vogliamo incontrare papa Leone XIV»
Don D'Avino e Papa Leone XIV (Ansa)
Il superiore del distretto italiano della Fraternità san Pio X: «Noi in comunione con il Pontefice, ma desideriamo continuare a denunciare gli errori del Concilio Vaticano II. Le consacrazioni episcopali si faranno. I colloqui con intermediari? Non utili».

Don Gabriele D’Avino, classe 1986, è il superiore del distretto italiano della Fraternità san Pio X, la comunità fondata da monsignor Marcel Lefebvre all’indomani del Concilio Vaticano II.

Continua a leggereRiduci
leone xiv
True

Stellantis lancia i van con le furbate. Ma conferma ben due motori diesel

Stellantis lancia i van con le furbate. Ma conferma ben due motori diesel
(Stellantis)
Clienti ascoltati: c’è il gasolio per i nuovi furgoni marchiati Fiat, Peugeot, Opel e Citroën.

Stellantis Pro One, la divisione veicoli commerciali dell’ex Fiat, ha presentato la nuova versione della propria famiglia di furgoni compatti, con l’obiettivo di rafforzare la propria gamma di maggior successo (in Europa, detiene una quota di mercato del 48,2%).

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Continua a leggereRiduci
stellantis

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Folle l'attacco di Trump alla Meloni»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Folle l'attacco di Trump alla Meloni»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 giugno 2026. il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta l'attacco di Trump alla Meloni e il caos sull'Iran.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
True

Schlein e Landini rinnegano il salario minimo

Schlein e Landini rinnegano il salario minimo
Elly Schlein e Maurizio Landini (Ansa)
Il segretario della Cgil firma l’accordo sulla rappresentanza che sancisce il principio della giusta retribuzione basata sui contratti ed esclude la paga oraria imposta per legge. Una vittoria per la linea voluta dal governo. E il Pd applaude.

Avete presente il salario minimo? La battaglia anti-povertà che la sinistra intera, capitanata dal Partito Democratico, si è intestata contro il governo? La necessità di stabilire una soglia, 9 euro lordi all’ora, al di sotto della quale la retribuzione di un lavoratore non potesse andare? «È una questione di civiltà», ripeteva il segretario dem neanche un anno fa.

Continua a leggereRiduci
salario minimo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy