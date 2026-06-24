{{ subpage.title }}

True
Mario Giordano
2026-06-24

Se gli insulti arrivano dai «giusti» offendere le donne non è un problema

Se gli insulti arrivano dai «giusti» offendere le donne non è un problema
Massimo Recalcati (Ansa)
La tirata di Massimo Recalcati su «Repubblica» sdogana la denigrazione: tratti umani «inemendabili» Un ribaltone degli intellò perbenisti che solleva Michele Mari dalle polemiche sulla Murgia al premio Strega.

Contrordine, compagni. Denigrare si può. Anche una donna. Possiamo dirle di tutto. Persino che è brutta. Soprattutto nel caso in cui sia davvero brutta. Perché, diamocelo compagni, «l’esercizio della denigrazione è un fatto quotidiano».

Continua a leggereRiduci
massimo recalcati
True

Tajani conta le crepe della Ue «È rimasta in mezzo al guado Italia unico governo stabile»

Tajani conta le crepe della Ue «È rimasta in mezzo al guado Italia unico governo stabile»
MAurizio Belpietro e Antonio Tajani durante l'intervista a «Il giorno della Verità» (Michele Silvestro)
Il ministro degli Esteri: «Rompere con gli Usa non conviene né a noi né a loro. Costa può trattare con Putin». Poi apre a Calenda e propone Cottarelli sindaco di Milano
Continua a leggereRiduci
tajani ue italia

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 24 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Giorgetti dice no al voto in aprile: «Sul deficit possibili novità positive»

Giorgetti dice no al voto in aprile: «Sul deficit possibili novità positive»
Giancarlo Giorgetti (Michele Silvestro)
Il titolare dell’Economia puntualizza che prima delle elezioni va completata l’autonomia differenziata. E annuncia: «A settembre potremmo scoprire di essere dentro il 3% uscendo dalla procedura d’infrazione».
Continua a leggereRiduci
giorgetti
True

Si sgonfia l’IA: crollano le Borse Ue

Pioggia di vendite sui titoli tech che colpisce Usa, Asia e quindi Europa. Maglia nera a Milano che ha chiuso in calo dell’1,46%, Parigi ha perso lo 0,7%, Francoforte lo 0,8%.

Non bastano i timori legati a Medio Oriente e Ucraina a spiegare la giornata nera dei mercati di ieri. Martedì 23 giugno la pressione è arrivata soprattutto dal comparto tecnologico: una vendita diffusa sui titoli dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale ha collegato idealmente Asia, Wall Street ed Europa, riportando al centro del dibattito la tenuta delle valutazioni e il costo della corsa all’IA.

Continua a leggereRiduci
intelligenza artificiale
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy