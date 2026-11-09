«Ha tradito la moglie con una spia cinese». Bufera sul ceo di Nvidia

Uno scandalo ha travolto Nvidia, il colosso dei chip e una delle aziende con maggior valore di mercato al mondo. La società ha aperto un’indagine sul suo amministratore delegato e co-fondatore Jensen Huang, dopo che questi ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con una donna che, secondo le autorità statunitensi, lavorerebbe per i servizi segreti cinesi.

«Sono stato infedele verso mia moglie», ha scritto Huang in un comunicato rivolto ai suoi dipendenti. «Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per ciò che ho fatto. Me ne rammarico profondamente».

Nvidia ha reso noto che, nonostante l’apertura dell’indagine indipendente, non ha motivo di ritenere che «la sicurezza nazionale o i segreti dell’azienda siano stati compromessi».

Dirigente di Megaspeed e spia cinese: chi è la donna al centro dello scandalo

La donna al centro di questa vicenda è Huang Le, una dirigente cinese legata a Megaspeed, società di data center con sede a Singapore. A fine ottobre, il New York Times aveva già scritto di questa vicenda, chiamandola però Alice Huang. Il dubbio di un eventuale rapporto di parentela con il ceo di Nvidia è stato però frugato.

Huang Le aveva instaurato un rapporto molto stretto con Jensen Huang, poi sfociato in una relazione. L’intelligence statunitense l’avrebbe identificata come una persona che passava informazioni a Pechino e, tramite lei, Megaspeed potrebbe aver favorito l’invio di chip IA di Nvidia alla Cina.

La preoccupazione ai vertici dell’amministrazione Usa

Il caso coinvolge anche i vertici dell’amministrazione statunitense, dato che Jensen Huang è un alleato del presidente Donald Trump. Pare che già un anno fa il leader di Washington fosse stato informato della relazione extraconiugale del ceo di Nvidia, ma che avesse deciso di non agire.

A supervisionare il rapporto su questa vicenda è stato il segretario di Stato Marco Rubio, dato che la competizione tecnologica è uno degli elementi cruciali della lotta per la supremazia tra Cina e Stati Uniti, e che l’America limita la vendita di chip più avanzati al Dragone.

Questo legame tra la presunta spia di Pechino e il vertice di Nvidia, però, potrebbe essere servito a trasmettere alla superpotenza asiatica elementi sulle posizioni di Trump sull’intelligenza artificiale, tema che sarà affrontato durante i colloqui tra il presidente Usa e Xi Jinping in programma durante il vertice di Shenzhen.

La reazione di Pechino: «Speculazioni volte a screditare»

La Cina ha respinto ogni accusa riguardo a possibili attività di spionaggio. Durante una conferenza stampa, il ministro degli Esteri Guo Jiakun ha definito la ricostruzione della vicenda come una «speculazione infondata» e un tentativo di screditare Pechino.

«Ci siamo già espressi in precedenza su questa vicenda. Le affermazioni riguardanti una presunta spia cinese sono soltanto speculazioni prive di fondamento, volte a diffamare e screditare la Cina», ha dichiarato, senza però aggiungere altre precisazioni.