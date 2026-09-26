Gli Usa aiutano Musk, multato dall’Ue

La luna, stavolta, ha le sembianze di una spunta blu a pagamento e di un algoritmo troppo «opaco», sic, per i gusti dei burocrati di Bruxelles. Ma il dito, quello che i progressisti nostrani guardano con strabica devozione, è un mandato di cattura geopolitico che rischia di trasformare l’Atlantico in una trincea digitale.

La multa dell’Unione Europea a Elon Musk

La notizia del giorno è un missile terra-aria depositato al Tribunale dell’Unione europea: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è intervenuto a gamba tesa a sostegno di Elon Musk nel ricorso presentato da X contro la maxi-multa da 120 milioni di euro inflitta a dicembre 2025 dalla Commissione europea per violazione del Digital services act, considerando il Dsa come «discriminatorio» nei confronti delle aziende del tech statunitensi. L’accusa dell’Ue a X era di «mancanza di trasparenza pubblicitaria», oltre all’imperdonabile peccato di far pagare la verifica dell’account «senza controlli biometrici preventivi».

Debolezze che Washington ha interpretato come il pretesto perfetto per imbastire un esproprio in salsa euro(buro)cratica, decidendo dunque di passare alle carte bollate dello scontro di Stato, generato da quella stessa Europa che, professandosi faro di civiltà, ha trasformato la regolamentazione in una voce di profitto nei bilanci delle Big Tech.

La bulimia normativa continentale – che spazia dal Gdpr al Dma fino al famigerato Dsa – ha partorito un mostro burocratico che, in nome della «sicurezza e della lotta alla disinformazione», sta scientificamente anestetizzando la libertà d’espressione.

Come si può muovere l’Europa con gli Usa ora

La palla passa ora ai giudici di Lussemburgo, che dovranno decidere se ammettere o respingere l’intervento americano. Se la trincea legale europea dovesse continuare a colpire le Big Tech americane, lo scontro si trasformerà in una guerra doganale aperta, con Washington già pronta a sguainare nuovi dazi di ritorsione sui prodotti made in Ue.

Non si tratta più, insomma, di scaramucce tra il proprietario di X e i custodi dei regolamenti comunitari: l’amministrazione Trump ha formalizzato quello che oltreoceano era un segreto di Pulcinella, ossia che il Dsa non è uno scudo per i cittadini, ma una barriera protezionistica concepita per azzoppare i colossi tech statunitensi, oltre che un manganello ideologico utile a silenziare le voci fuori dal coro globale.

Mentre a Bruxelles si affilano i codicilli, Musk risponde nell’unico modo che conosce: la trasparenza radicale usata come arma di distruzione di massa. È delle ultime ore il rilascio globale del pannello «Under the Hood» (metafora automobilistica presa in prestito dal gergo dei programmatori: significa letteralmente «sotto il cofano» ed è nata proprio per consentire agli utenti di guardare dentro i meccanismi nascosti del motore algoritmico del social, ndr).

L’assurda censura Ue a Elon Musk

Chiunque, scaricando un semplice report, può finalmente scoprire se i propri post siano stati oscurati, per ordine di quale governo e in base a quale legge di quale Paese. Musk non può violare le normative locali – come già sperimentato nel Brasile del giudice – ma può inchiodare pubblicamente i censori. Se lo Stato ti mette il bavaglio, X ti mostra la mano che stringe il nodo.

Mentre gli Stati Uniti difendono il primo emendamento e i propri campioni industriali, l’Ue si arrocca dietro una gigantesca e asfittica macchina di sanzioni. Un apparato rigido che, non potendo più dettare il passo sulla frontiera dell’innovazione tecnologica – ambito in cui il Vecchio continente ha ormai perso terreno – ha scelto di ritagliarsi un ruolo puramente ispettivo: fare la multa a chi corre troppo veloce.

Un accanimento terapeutico che non risponde solo a logiche di mercato, ma a una rigida ortodossia ideologica: il terrore del pensiero non allineato. Una censura ipocrita, travestita da tutela della democrazia. Benvenuti nella gloriosa Europa, l’unico posto al mondo in cui la libertà di parola non si difende ma si tassa e si reprime, rigorosamente a norma di legge.