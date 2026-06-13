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Patrizia Floder Reitter
2026-06-13

Anche a Modena va in scena il «Baby Pride»

Anche a Modena va in scena il «Baby Pride»
iStock. Nel riquadro, la locandina dell'evento
All’evento Lgbtqi+, oltre alle solite sfilate con tanto di «Bear party» (gay orgogliosamente in carne e pelosi), è previsto uno spazio dedicato a «bimb*» (con la schwa) e famiglie, sulla falsa riga di Budrio. In programma letture gender a cura dei nuclei arcobaleno.

Poveri piccoli, dopo Budrio dove c’era abbondanza di gadget di carattere pornografico, avranno uno spazio loro dedicato anche al terzo Modena Pride.

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SpaceX, partenza a razzo a Wall Street. Musk fa la storia: è il primo triliardario

SpaceX, partenza a razzo a Wall Street. Musk fa la storia: è il primo triliardario
Elon Musk (Ansa)

La società di Elon Musk debutta tra l’entusiasmo degli investitori. Il titolo schizza. Dal mercato i fondi per una colonia su Marte.

Alla fine è successo. Elon Musk non si è limitato a conquistare le auto elettriche, i social network, l’Intelligenza artificiale e i lanci spaziali. Ha conquistato anche la storia della finanza.

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Sui risarcimenti agli stranieri nei Cpr la Cassazione prende una cantonata

Sui risarcimenti agli stranieri nei Cpr la Cassazione prende una cantonata
Ansa
Illogica la decisione degli ermellini a favore di un ex trattenuto. Si può arrivare all’indennizzo solo se c’è stata l’impugnazione.

Come segnalato sulla Verità dell’11 giugno, la Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, ha stabilito il principio secondo cui lo straniero extracomunitario può chiedere allo Stato il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito per il suo trattenimento in un Cpr (Centro per il rimpatrio) disposto o mantenuto in forza di un provvedimento giudiziale affetto da nullità e, pertanto, da considerarsi invalido, anche nel caso in cui avverso tale provvedimento non sia stato a suo tempo esperito il mezzo d’impugnazione previsto dalla legge.

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Tivù Verità | Covid: «Strani giri di soldi agli uomini di Conte»

Tivù Verità | Covid: «Strani giri di soldi agli uomini di Conte»play icon

La capogruppo di di Fratelli d'Italia in Commissione Covid Alice Buonguerrieri contro Giuseppe Conte: «Emergono fatti gravissimi su presunte provvigioni milionarie per le commesse della struttura di Domenico Arcuri e l'ex premier usa il ruolo di commissario come scudo per non farsi udire. Chi non ha nulla da nascondere si dimetta dalla commissione e venga a riferire la verità agli italiani».

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Crosetto lancia la sua riforma: 40.000 soldati in più entro il 2033

Crosetto lancia la sua riforma: 40.000 soldati in più entro il 2033
Guido Crosetto (Ansa)
Il disegno di legge, che dovrà passare per cdm e Aula, prevede come prima tappa 5.000 assunzioni nei prossimi due anni. Intanto, l’Italia vuol dare una sforbiciata ai prestiti Ue per la Difesa per dare priorità al caro energia.

La Difesa italiana cambia volto: l’obiettivo del ministro Guido Crosetto è aumentare l’organico complessivo di Esercito, Marina militare, dell’Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare di 40.000 unità, con un incremento progressivo degli organici e la creazione di tre tipi di riserve: operativa, volontaria specialistica e territoriale.

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