Si è tenuto oggi all’Excelsior Hotel Gallia di Milano l’evento de La Verità intitolato «La nuova sovranità. Nucleare, sostenibilità e competitività: il bilancio di una legislatura e le scelte per il futuro». Si è affrontato, dunque, uno dei temi più rilevanti del dibattito politico e a livello sociale non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa e nel resto del mondo.

Sono intervenuti diversi ospiti, che hanno toccato le varie tematiche di questo grande argomento, dalla tecnologia ai costi per le piccole e medie imprese, fino alle scelte politiche e alle strade da percorrere in futuro.

Il ministro Pichetto Fratin rivendica i risultati del governo: «Centrali nucleari in Italia entro il 2035»

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal direttore Maurizio Belpietro, ha rivendicato i risultati del governo Meloni. «Siamo arrivati a un installato di rinnovabili di quasi 40 GigaWatt. Il 2021 ha avuto 1,5 GigaWatt e venivamo visto come i grandi inquinatori. Siamo all’installato al 50%, a parere favorevole del ministero ulteriori quasi 30 gigawatt, ha dichiarato.

Pichetto Fratin ha anche sottolineato l’importanza del nucleare, poiché al Paese servono fonti di energia programmabile, e ha criticato l’Ets. « È qualcosa partito nel 2005 che doveva aiutare a decarbonizzare, la cosa è che quando costava 5 o 6 euro alla tonnellata era uno stimolo, ma ora che sono 80 euro è un peso enorme. Uno dei grandi guai europei», ha affermato, tracciando poi la strada per un’eventuale seconda legislatura di centrodestra: andare avanti sul nucleare e aumentare le rinnovabili.

Il costo della transizione per le pmi: grande opportunità, ma bollette «drammatiche»

Durante il panel «Il costo della transizione. Industria, imprese e competitività», moderato dal vicedirettore Giuliano Zulin, è stato sottolineato il fatto che la transizione energetica è una grande opportunità di innovazione e crescita, ma nel frattempo le imprese devono fare i conti con bollette elevate e costi che rischiano di compromettere la loro competitività.

Nicola Monti, vicepresidente di Assolombarda con delega alla Transizione energetica e amministratore delegato di Edison, ha affermato che «stiamo investendo nella direzione giusta, ma non dobbiamo aspettarci che, avendo installato 30 gigawatt nelle rinnovabili, da domani mattina ci sia un impatto immediato. Serve un ragionamento di lungo termine».

Sandro Pettinato, vicesegretario generale di Unioncamere, ha definito «drammatico» il tema del costo elevato delle bollette per le imprese, ricordando il ruolo che potrebbero avere le Comunità energetiche rinnovabili e ponendo l’accendo sul fatto che «il tema vero è spiegare alle Pmi come consumare meglio».

Nel suo intervento, il direttore Generazione e Trading di A2A Lorenzo Spadoni ha ricordato la centralità del problema del gas nel sistema energetico italiano e ha indicato nella disponibilità della materia prima e nell’esposizione alle tensioni geopolitiche internazionali due elementi determinanti. «Dobbiamo investire in rinnovabili, abilitare tutti gli investimenti possibili e rimuovere ogni difficoltà amministrativa che rallenta questo sviluppo», ha detto.

In chiusura del confronto, la direttrice Qualità e Sostenibilità del Gruppo BF Marzia Ravanelli ha dichiarato che «il tema energetico è molto importante e spinoso, ma è una grande opportunità di crescita e innovazione». Raccontando il percorso intrapreso dal gruppo, partito dall’installazione di impianti fotovoltaici e poi ampliato ad altri interventi, ha sottolineato l’importanza di affiancare la governance della componente energetica a quella ambientale: «Solo così si possono sfruttare a pieno le possibilità che questa transizione energetica ci pone».

Il futuro del nucleare: nuove tecnologie e stabilità politica di lungo corso

Per il terzo intervento, è salito sul palco Luca Mastrantonio, l’ad di Nuclitalia, società costituita da Leonardo, Enel e Ansaldo energia per coordinare la ricerca, l’analisi tecnico-economica e lo sviluppo industriale proprio del nuovo nucleare in Italia.

Intervistato dal direttore Maurizio Belpietro, ha spiegato che, quando si parla di questa industria, ci sono due fattori da considerare: tempi tecnici e il sistema Paese. Tra i due, il principale problema potrebbe essere quello delle questioni burocratiche.

«Servirà stabilità politico-industriale di lungo corso, ci vuole una visione di lungo termine, ci vuole un patto trasversale per progetti del genere. Il nucleare non è mai la fuga isolata, non è avventurismo tecnologico», ha aggiunto.

Mastrantonio ha anche parlato della tecnologia dei reattori di ultima generazione, più piccoli, modulabili e producibili in serie, con livelli di sicurezza superiori a quelli di Fukushima. In conclusione, ha affermato che l’adozione del nucleare porterebbe ad una riduzione dei costi delle bollette nel medio e lungo periodo, oltre che ad introiti per decine di miliardi di euro per un’industria che è la seconda in Ue, superata solo dalla Francia.

Il governatore Fontana: «Quando i soldi vanno a Roma qualcosa si perde. Data center? Nucleare degli anni 2000»

A chiudere l’evento, è salito sul palco il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Secondo il governatore, le scelte del governo rischiano di sottrarre risorse e competenze ai territori, proprio mentre le imprese hanno bisogno di investimenti e certezze. E uno sviluppo del genere sarebbe grave soprattutto per il motore del Paese.

«Ho la sensazione che quando si fanno delle cose fatte bene e che non sono state pensate da Roma si vadano subito a modificare», ha dichiarato durante l’intervista con il direttore Maurizio Belpietro, a proposito dello stravolgimento del quadro normativo dei bandi regionali nel settore energetico che stavano funzionando.

La Lombardia, infatti, è la prima regione per produzione idroelettrica e vi era l’obiettivo di aumentarla del 10%, all’interno della cornice della legge approvata alcuni anni fa che aveva introdotto un modello che attribuiva alle Regioni la possibilità di intervenire direttamente, distribuire sul territorio le risorse e concordare nuovi investimenti.

Sul fronte dei data center, che Fontana ha definito «il nucleare degli anni Duemila», la Lombardia ha approvato una legge regionale per disciplinarne la realizzazione e la collocazione, introducendo anche limitazioni e condizioni più stringenti. Il governatore ha affermato di avere appreso che il governo potrebbe intervenire sulla normativa, ribaltandone l’impostazione. «Se facciamo come con il nucleare rischiamo di rimanere esclusi dal mondo, senza tra l’altro avere delle alternative», ha avvertito.

Sempre restando sul tema della centralizzazione, il presidente lombardo ha parlato di fondi di coesione e sanità. «Quando i soldi vanno a Roma, poi qualcosa si perde», ha detto, spiegando che la preoccupazione riguarda soprattutto la gestione delle risorse e la definizione delle priorità. «Tutte le politiche industriali ci vengono sottratte», ha aggiunto, definendo questa prospettiva come «deleteria».

Per quanto riguarda la sanità, Fontana si è augurato che non vi sia un ritorno ad un Servizio nazionale gestito direttamente dalla capitale. «Una persona come me maliziosa ha già avvertito più di un segnale», ha dichiarato. E sul possibile trasferimento allo Stato di alcuni ospedali, ha richiamato il testo della legge delega, che fa riferimento alle strutture «principali». Un passaggio, questo, che alimenta i dubbi del governatore sulla direzione che potrebbe prendere il rapporto tra Stato e Regioni sulla gestione della sanità