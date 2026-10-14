Meloni: «Sul bilancio Ue firmeremo solo un accordo giusto per l’Italia»

«La Presidenza irlandese e le istituzioni europee hanno indicato l’obiettivo di arrivare a un accordo entro la fine dell’anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Firmeremo un accordo solo quando sarà giusto per l’Italia». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

«La Presidenza irlandese e le istituzioni europee hanno indicato l’obiettivo di arrivare a un accordo entro la fine dell’anno. Noi non siamo contrari per principio, ma non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una data. Firmeremo un accordo solo quando sarà giusto per l’Italia». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

Il premier ha ribadito «in maniera molto chiara» che l’Italia «non accetterà un bilancio che ridimensioni la Politica agricola comune, la Pesca e la Coesione», definendo quest’ultima componente «essenziale dell’autonomia strategica europea».