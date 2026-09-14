Salvini: «Dispiace per Roggero, a Pontida un gazebo per le spese legali»

«Dispiace, non penso che ci siano né pericolo di fuga né di reiterazione del reato e quindi, nel rispetto dei reciproci ruoli, conto che torni dai suoi figli e dai suoi nipoti, al suo lavoro e al suo negozio il prima possibile». Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato il mancato differimento della pena per Mario Roggero.

A margine di un convegno sulla sovranità energetica a Palazzo Lombardia, a Milano, Salvini ha annunciato che a Pontida sarà allestito un gazebo per la raccolta di fondi destinati a sostenere le spese legali del gioielliere cuneese.