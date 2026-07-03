Dal 3 al 5 luglio l’isola ospita la prima edizione di Mediterraneo d’Autore, il nuovo progetto culturale firmato da Myrta Merlino e Valentina Fontana. In programma confronti su geopolitica, informazione, sicurezza ed economia con esponenti delle istituzioni, del giornalismo e del mondo delle imprese.

Dal 3 al 5 luglio Pantelleria ospiterà la prima edizione di Mediterraneo d’Autore, la nuova rassegna culturale ideata da Valentina Fontana insieme a Myrta Merlino. L’iniziativa inaugura la stagione 2026 delle rassegne D’Autore con l’obiettivo di trasformare l’isola in un luogo di confronto sui principali temi che attraversano il Mediterraneo, tra politica, geopolitica, informazione, cultura e impresa.

La manifestazione, promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication, si svolgerà nella cornice del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria e riunirà per tre giorni rappresentanti delle istituzioni, della politica, del giornalismo e del mondo economico per discutere delle trasformazioni che interessano l’area mediterranea e del ruolo dell’Italia nello scenario internazionale.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà quello della (dis)informazione, affrontata non solo dal punto di vista delle fake news, ma anche come elemento capace di influenzare la percezione dei conflitti, delle crisi internazionali e dei nuovi equilibri geopolitici. Pantelleria rappresenta la prima tappa di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati a diverse aree del Paese.

La scelta dell’isola non è casuale. Situata al centro del Mediterraneo, Pantelleria viene proposta come punto di osservazione privilegiato per affrontare temi legati alla sicurezza, alle rotte energetiche, ai flussi migratori e agli equilibri economici che interessano il bacino mediterraneo.

Ad aprire la rassegna sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Myrta Merlino insieme al direttore dell’Adnkronos Davide Desario. Nel corso delle tre giornate interverranno anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Carlo Calenda, Francesco Boccia, Luigi Di Maio, Lucio Caracciolo, Cecilia Sala, Antonio Caprarica, Tommaso Cerno, Massimo Giannini, Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Nunzia De Girolamo, Alessandra Ghisleri, Michelangelo Pistoletto e numerosi altri ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’informazione, della cultura e delle imprese.

Presentando il progetto, Myrta Merlino ha spiegato che l’obiettivo è raccontare un Mediterraneo non solo come area segnata da crisi e conflitti, ma anche come spazio di dialogo e opportunità per l’Italia e l’Europa, sottolineando l’importanza di creare occasioni di confronto tra politica, istituzioni, imprese e informazione in una fase storica caratterizzata dal peso crescente della comunicazione e delle narrazioni.

Sulla stessa linea Valentina Fontana, ideatrice del format e amministratore unico di Vis Factor, che ha definito Pantelleria il luogo ideale per aprire una nuova stagione delle rassegne D’Autore, dedicata all’analisi delle grandi dinamiche internazionali attraverso il contributo di competenze provenienti da ambiti diversi.

Dopo l’appuntamento di Pantelleria, il calendario 2026 delle rassegne D’Autore proseguirà con le tappe di Ponza, Liguria e Veneto, mantenendo come filo conduttore il tema della (dis)informazione e il suo impatto sulle trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali.