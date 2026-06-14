True Maurizio Belpietro Fa paura la sinistra, non Vannacci Elly Schlein (Getty Images)

L’elettore moderato o radicale di centrodestra non deve temere la «feccia» di Futuro nazionale, come l’ha ribattezzata ieri il generale. La iattura sarebbero Schlein premier, Renzi agli Esteri, Conte all’Economia, Speranza alla Salute, Zan alla Famiglia e Landini al Lavoro.Da giorni l’attenzione della grande stampa è concentrata sul generale Vannacci, il nuovo pericolo nero. Strumentalmente i giornali passano al setaccio le idee e la squadra di Futuro nazionale nella speranza che, enfatizzando le notizie che riguardano il nuovo partito, i moderati della coalizione al governo si spaventino e se la diano a gambe levate. Oppure che gli elettori più radicali di Lega e Fratelli d’Italia si facciano conquistare dalle proposte dell’uomo forte, voltando le spalle ai rispettivi partiti. Nell’uno o nell’altro caso l’obiettivo è lo stesso: togliere voti all’attuale maggioranza, in vista delle future elezioni politiche.Tuttavia, dal mio punto di vista il vero pericolo per l’elettore moderato o radicale non arriva da destra, fosse anche quella estrema dell’ex ufficiale, ma da sinistra. Mi spiego. Ho letto ieri sul giornale diretto da Marco Travaglio che il Pd sta già predisponendo l’organigramma del governo a guida Schlein, senza dimenticare gli incarichi istituzionali che la sinistra dovrà ricoprire in caso di vittoria. Nell’articolo del Fatto quotidiano non tutte le caselle risultano occupate, dunque ho provato a immaginare quali potrebbero essere ministri e presidenti di un prossimo esecutivo formato dal cosiddetto campo largo. L’elenco che segue è da film horror, ma non credo che le ipotesi che ho messo nero su bianco si discostino molto da quelle che potrebbero essere le scelte dei compagni.Cominciamo dal presidente del Consiglio che, è vero, dev’essere incaricato da Sergio Mattarella, ma che per il capo dello Stato potrebbe rivelarsi una scelta obbligata nel caso di un candidato premier espresso dalla coalizione. Primarie a parte, mi pare evidente che i nomi più in vista della galassia giallorossa siano quelli di Elly Schlein e di Giuseppe Conte e dunque, a seconda di chi sia il prescelto da elettori o maggiorenti di partito, da questi due nomi non si scappa. Al momento, sono più propenso a credere che se non si affiderà la decisione ai gazebo, a spuntarla sarà la segretaria del Pd e dunque il presidente della Repubblica sarà costretto ad affidare a lei la guida dell’Italia. Ma se a Palazzo Chigi andranno Schlein e il suo cerchio magico, composto da Marco Furfaro e Chiara Braga, chi occuperà gli altri posti chiave? Comincio da quelli più in vista. Se non opterà per la presidenza del Senato, occupando la poltrona della seconda carica dello Stato (in modo da essere pronto per la prima quando Mattarella libererà il Quirinale), Conte potrebbe andare all’Economia. Anche se non si è laureato alla Bocconi come Giancarlo Giorgetti, in fatto di bilancio ha già dato ampia prova di saperci fare sia con il Reddito di cittadinanza che con il Superbonus e dunque lo si può definire l’uomo giusto al posto giusto.Al lavoro vedrei bene Maurizio Landini, che presto lascerà l’incarico di segretario della Cgil e al ministero di via Veneto potrebbe mettere in pratica le sue teorie su occupazione e retribuzione, trovando risorse per entrambe con la patrimoniale, di cui la stessa Schlein ha di recente parlato. All’Interno, incarico importante perché ormai è chiaro che sulla sicurezza i governi si giocano il consenso, i candidati ideali mi paiono Pierfrancesco Majorino oppure Sandro Ruotolo, entrambi assai vicini a quell’area movimentista che in questi anni non si è fatta sfuggire una manifestazione: con loro al Viminale almeno potremmo sperare di evitarci i cortei in centro anche il sabato pomeriggio. All’Immigrazione invece non credo ci sia alternativa: la persona più indicata è Nostra Signora dell’Accoglienza, la madonna addolorata del Pd, ovvero Laura Boldrini, già funzionaria di organismi Onu poi trasformata in presidente della Camera da quel simpatico zuzzurellone di Pier Luigi Bersani. Alla Salute ovviamente non potrà non andare Roberto Speranza, che ai tempi del Covid tutti quanti ricordiamo per la straordinaria capacità di aver predetto la fine della pandemia con due anni di anticipo, salvo essere costretto a ritirare, alla seconda ondata del virus, il libro in cui sanciva il trionfo sulla malattia. Alla Famiglia credo non ci sia partita: il politico più qualificato per ricoprire il delicato incarico non può che essere Alessandro Zan. Così come alle Politiche abitative non potrà che andare un’onorevole sensibile agli alloggi come Ilaria Salis (che però avrebbe competenza anche per la Giustizia). Alle Grandi opere, ministero che dovrebbe inglobare pure quello dell’Ambiente in quanto non si può fare un ponte o un viadotto senza avere contezza del Green deal, il candidato naturale è Angelo Bonelli, quello che a una delle prime uscite di Giorgia Meloni si presentò in Parlamento armato di pietre. Non per scagliarle contro la premier, ma per denunciare il prosciugamento dell’Adige, che per fortuna continua a scorrere lieto fra Trento e Verona. Al governo non potrà mancare un posto per l’altro componente della coppia di fatto di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, che senza indugio verrà schierato alla Difesa. Infine, la compagine verrà completata da un ministro della Giustizia davvero competente e qui la partita potrà essere giocata da Roberto Scarpinato o Federico De Raho, che vantando un curriculum in toga ma anche un’esperienza da commissari antimafia per conto dei 5 stelle, avranno finalmente la possibilità di fare luce sui misteri d’Italia.Ho dimenticato qualcuno? Ah, sì. Paola Taverna all’Istruzione (del resto se c’è stata Lucia Azzolina, che ha di meno l’ex impiegata del Quarticciolo?). E agli Affari esteri Matteo Renzi (a cui, oltre a fare soldi, piace tanto viaggiare); Teresa Bellanova all’Agricoltura (del resto, come ha risolto lei il problema del capolarato non lo ha risolto nessuno). Manca qualcosa? Certo: il futuro presidente della Repubblica nel 2029. Ma lì la casella è già occupata: resta Mattarella per un altro settennato. In fondo, non c’è due senza tre.Vi sentite male? Se ci pensate, la sporca dozzina di Vannacci è niente al confronto della dozzina di impresentabili del campo largo.