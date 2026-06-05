True Carlo Cambi Zelensky chiede un incontro di pace a Mosca Volodymyr Zelensky (Ansa)

Il presidente ucraino: «Siamo pronti a trovare una soluzione». E Putin propone Schröder come mediatore. Positivi i colloqui europei con Volodymyr. Conviene rafforzare il dialogo, anche perché, messo alle strette, il Cremlino può puntare sul nucleare.Ormai è una guerra per sciami di droni. Se Kiev bombarda San Pietroburgo, Mosca risponde con incursioni sul Donetsk, e tenere la contabilità dei morti, dei danni, della disperazione è un macabro esercizio aritmetico fatto però su una partita doppia disumana: nella colonna del dolore compaiono solo le vittime ucraine, in quella dell’indifferenza ci sono i russi. Nessuno s’è indignato che Zelensky a fine maggio abbia autorizzato il bombardamento di una scuola - almeno dieci ragazzi uccisi -, nessuno ha esecrato il fatto che due giorni fa un drone ucraino è stato lanciato contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea: ci hanno lasciato la pelle in otto. Ma erano russi e allora tutti zitti. Ieri, tanto per dare un seguito, gli ucraini hanno attaccato in Crimea un treno. Risultato: tre morti e undici feriti. Per contro i russi con un attacco nel Donetsk su una quarantina di obbiettivi civili hanno fatto altre cinque vittime e undici feriti. Bloomberg sostiene che i tre volenterosi (Francia, Germania e Regno Unito) avrebbero avviato colloqui con i russi per arrivare alla fine della guerra. Il motivo? I russi sono indeboliti. Elemento in parte positivo per Kiev, ma che tuttavia potrebbe indurre Vladimir Putin a decisioni estreme come il ricorso all’arma nucleare . Forse è per questo che ieri Zelensky ha inviato una lettera aperta allo stesso Putin, chiedendo un incontro. «L’Ucraina propone di porre fine alla guerra in formato tra noi e voi», ha annunciato. E ha aggiunto: «Propongo di fissare una data precisa per l’incontro». Dall’altra parte, lo zar russo è ancora convinto che l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder sarebbe un «buon mediatore». «Non è un mio amico, è prima di tutto un politico tedesco, e uno dei migliori perché ha una propria posizione e il coraggio di difenderla». Intanto i russi fanno sapere di essere nuovamente avanzati nella zona di Zaporizhzhia, gli ucraini di aver colpito una fabbrica di polvere da sparo nella zona di Ryazan, gli svedesi di aver bloccato una nave sospetta di trasportare merce sottratta all’Ucraina e i francesi di avere intercettato undici aerei russi che hanno sconfinato sul Baltico. È il diario di guerra - è terribile constatarlo - ma pare ormai un’ovvietà. Volodymyr Zelensky ci tiene a far saper al mondo via X che dall’inizio dell’aggressione i russi hanno ucciso 707 bambini ucraini. L’obbiettivo è portare il più in fretta possibile Kiev dentro l’Ue e far fare buoni affari a Friedrich Merz, per far diventare la Germania la sola potenza militare europea. Da cosa si capisce? Zelensky ha chiesto a Berlino altri missili patriot - quelli che gli Usa inviano col contagocce, anche se il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che i 400 milioni di aiuti promessi a Kiev stanno arrivando perché la Camera Usa li ha sbloccati - dicendo che li restituirà a cose fatte e nell’incontro a sorpresa due giorni fa con Mark Rutte, il segretario generale della Nato, si è capito che oggi il punto di riferimento del leader ucraino è Berlino. Zelensky ha anche fatto sapere che sta lavorando con Ursula von der Leyen a definire l’ennesimo pacchetto di sanzioni e che ormai l’obbiettivo di entrare nell’Ue è prossimo. Lo hanno annunciato peraltro la presidenza di turno cipriota dell’Ue e la Commissaria all’allargamento Marta Kos che ha ribadito: «Ucraina e Moldavia rispettano già i requisiti sullo stato di diritto». Ieri Péter Magyar, il leader ungherese, ha annunciato che ritirerà il veto all’ingresso di Kiev e la Commissione ha detto che l’iter di adesione può cominciare. In chiave filo tedesca il primo ministro ceco Andrej Babis ha caldeggiato che Friedrich Merz rappresenti l’Ue in eventuali colloqui con la Russia. Per ora però l’Europa sta ferma anche se Bloomberg ha fatto circolare un’indiscrezione di particolare importanza: Germania, Francia e Gran Bretagna starebbero intavolando colloqui con la Russia per arrivare alla fine della guerra. Bloomberg osserva: «Le forze ucraine stanno ottenendo maggiori successi con gli attacchi dei droni e anche attorno a Putin si registrano segnali di resistenza alla guerra». Se così è Ursula von der Leyen non se n’è accorta: si occupa d’altro. Per disturbare Putin sta studiando aiuti all’Armenia nel momento stesso in cui Mosca sta dialogando con gli armeni, riceve la lettera di 12 paesi Ue, inviata anche a Kaia Kallas, che chiedono restrizioni sui visti turistici ai russi mentre il commissario Ue per la migrazione, Magnus Brunner, dice che si potrebbero revocare i permessi come rifugiati ai giovani ucraini che possono fare il militare. Insomma un ottimo modo per parlare di pace. Ai fatti ci pensa invece Marco Rubio, che dice che lo stop alle sanzioni sul petrolio russo è temporaneo. Kirill Dimitrov, l’inviato russo dei colloqui con gli americani, sostiene peraltro che si va verso una ripresa dei negoziati con Steve Witkoff e Jared Kushner - gli emissari Usa - e che l’accordo per il tunnel che dovrebbe collegare Usa e Russia passando sotto lo stretto di Bering è pronto e oggi si firma. È un messaggio a uso del Forum che si tiene a San Pietroburgo dove il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov accusa gli americani di non aver rispettato gli accordi sull’Ucraina, ma conferma che i russi sono pronti a negoziare. Vladimir Putin fa sapere che non vedrà i rappresentati Usa, ma tuttavia si dice che nulla nella strategia russa è cambiata visto che - lo sostiene Maria Zakharova portavoce del ministero degli esteri - «per noi è assurdo ciò che sostiene l’Europa, che si sta riarmando fino ai denti, e cioè che stiamo per attaccare un paese Nato». Per quel che vale la Russia ha però incassato la richiesta di Markus Frohnmaier, esponente di spicco di Afd che pur diffidato dal governo tedesco ha richiesto che venga riaperto il gasdotto tra Mosca e Berlino. E intanto i droni continuano a bombardare.