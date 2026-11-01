Pillole di galateo a Villa Maraini di Roma: regalare i fiori del giardino

Da non perdere
Cuciniamo insieme | Passatina di ceci con gamberi e zucca
E’ una delle preparazioni più antiche delle marinerie della Costa degli Etruschi che mette insieme un legume che è alla base della dieta maremmana e il pescato che un tempo era considerato povero: i gamberi. L’ha portata ai massimi livelli…
Dantone: «Mozart 1791: una Trilogia sul destino che incombe»
Il direttore d’orchestra Ottavio Dantone presenta la Trilogia d’autunno del Ravenna Festival che, dal 13 al 17 novembre, metterà in scena La clemenza di Tito, il Requiem e l’Ultimo incanto, drammaturgia originale di Chiara Muti ispirata dal Flauto magico
Conte in tackle: «Renzi è un problema per l’Italia»
Giuseppi, Elly, Fratoianni e Bonelli annunciano: programma a novembre, primarie a carnevale. Il pentastellato spara a zero contro Italia viva nel campo largo, eppure il tavolo dell’opposizione sarà aperto pure al fu Rottamatore, oltre che a Ruffini, Magi e Onorato.
Botte, insulti, foto della Meloni al rogo: le piazze che piacciono ai progressisti
A Torino scontri tra forze dell’ordine e manifestanti. A Roma i più facinorosi cercano di forzare i blocchi per assediare Palazzo Chigi e Montecitorio: otto fermati. Agenti feriti a Padova e Vicenza. Vandali a Milano.
Meloni onora i soldati morti. Il M5s fa propaganda: «Armi anziché manutenzione»
Deposto un mazzo di rose al Circo Massimo in ricordo dei quattro militari precipitati in elicottero. I pentastellati fanno un comizio sulle «scarse risorse» per la sicurezza.
Roma, cassonetti in fiamme vicino al Colosseo: scontri durante il corteo
Tensioni in via Claudia, sul Celio, durante la manifestazione per lo sciopero generale. Un gruppo di persone con il volto coperto ha lanciato sassi, bottiglie di vetro e petardi contro le forze dell’ordine.
Milano, 30.000 manifestanti invadono la Tangenziale Est durante lo sciopero
Cori contro il governo Meloni e a sostegno della Palestina. Sui pannelli dell’infomobilità e alla stazione di servizio di Cascina Gobba compaiono striscioni e scritte contro il caro carburante.