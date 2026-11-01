Pillole di galateo a Villa Maraini di Roma: regalare i fiori del giardino

Cuciniamo insieme | Passatina di ceci con gamberi e zucca
Video

Cuciniamo insieme | Passatina di ceci con gamberi e zucca

E’ una delle preparazioni più antiche delle marinerie della Costa degli Etruschi che mette insieme un legume che è alla base della dieta maremmana e il pescato che un tempo era considerato povero: i gamberi. L’ha portata ai massimi livelli…

Conte in tackle: «Renzi è un problema per l’Italia»
Politica

Conte in tackle: «Renzi è un problema per l’Italia»

Giuseppi, Elly, Fratoianni e Bonelli annunciano: programma a novembre, primarie a carnevale. Il pentastellato spara a zero contro Italia viva nel campo largo, eppure il tavolo dell’opposizione sarà aperto pure al fu Rottamatore, oltre che a Ruffini, Magi e Onorato.