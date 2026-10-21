FrontPage | La svolta russa

Trump cancella le sanzioni a Mosca e propone un vertice con Putin e Xi. A 14 giorni dal voto i repubblicani serrano le fila.
Da non perdere
Milano, vertice sulla sicurezza dopo gli scontri
Riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo il fine settimana di saccheggi e devastazioni. Al tavolo il capo della Polizia Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine. Presente anche il leader della Lega, la cui partecipazione non era stata annunciata.
Scontri a Milano, Vannacci: «Li andremo a prendere uno a uno nelle case»
Il leader di Futuro Nazionale interviene in videocollegamento alla conferenza stampa sulla sicurezza e torna sulle devastazioni di Milano: «Queste violenze sono terrorismo».
Vannacci festeggia il compleanno e annuncia la linea contro i violenti nelle piazze: «Pugno duro»
Il generale ha annunciato una proposta di legge di Futuro nazionale contro quello che ha definito «terrorismo di piazza».
Viva l’autonomia, Bolzano sconfigge il carovita
Kompatscher: esenzione dell’addizionale Irpef per l’80% dei contribuenti, assegni familiari più alti, contributi ai figli fino a 21 anni, aumenti salariali nel pubblico impiego.
Portogallo, sgomberata anche a Lisbona la tendopoli contro il carovita
Dopo la fine pacifica del presidio a Porto, la polizia è intervenuta all’alba nella piazza del Rossio per rimuovere le tende degli attivisti che protestavano per il diritto alla casa. Segnalati fermi e almeno una decina di feriti. Annunciata una nuova manifestazione per le 19.
I Paesi in cui si beve più vino al mondo
Quali nazioni consumano più vino e dove si beve di più? La classifica dei Paesi con i maggiori consumi, tra grandi mercati storici e nuove abitudini.
Controlli a tappeto in piazza Duomo dopo i disordini. Salvini: «Grazie alle forze dell’ordine»
Polizia e carabinieri identificano i ragazzi in centro dopo gli scontri e i saccheggi del fine settimana. L’annunciata nuova manifestazione, circolata sui social, si è rivelata un flop. Il ministro Salvini è arrivato in piazza per ringraziare gli agenti.