FrontPage | La svolta russa

Trump cancella le sanzioni a Mosca e propone un vertice con Putin e Xi. A 14 giorni dal voto i repubblicani serrano le fila.

Milano, vertice sulla sicurezza dopo gli scontri
Cronaca

Milano, vertice sulla sicurezza dopo gli scontri

Riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo il fine settimana di saccheggi e devastazioni. Al tavolo il capo della Polizia Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine. Presente anche il leader della Lega, la cui partecipazione non era stata annunciata.