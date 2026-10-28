FrontPage | Una settimana al voto

Trump contro il candidato musulmano, Congresso in bilico, la Fed resta ferma prima del voto e l’Ipo di Anthropic.
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Firenze, gli studenti sfrattano simbolicamente il sindaco Funaro per il caro affitti
Da Firenze a Napoli, gli studenti protestano contro il caro affitti e chiedono alloggi pubblici, canoni calmierati e garanzie sulla gestione degli studentati finanziati con fondi del Pnrr. Nel mirino finiscono sia il governo sia le amministrazioni locali di centrosinistra, accusate dai manifestanti di non affrontare adeguatamente l’emergenza abitativa.
Elezioni Israele, Netanyahu al voto con la moglie: «Votate come si deve»
Il premier israeliano ha votato a Gerusalemme e ha invitato i cittadini a recarsi alle urne: «Fatelo per il futuro dello Stato di Israele». Elezioni legislative dall'esito molto combattuto.
Lollobrigida: «Mantenere fondo per aiutare gli agricoltori in caso di calamità»
Il ministro dell’Agricoltura al Consiglio Ue di Lussemburgo chiede di mantenere la possibilità di destinare il 3% dei pagamenti diretti a un fondo mutualistico nazionale contro siccità, alluvioni e gelate.
Manovra, Tajani: «Contributo da banche e assicurazioni, ma niente tassa sugli extraprofitti»
Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, a margine dell’assemblea di Federchimica a Milano, chiede la collaborazione di tutti per sostenere l’economia italiana: «Nessuna visione punitiva, dobbiamo affrontare il caro energia».
Ucraina, Mosca apre a nuove tregue umanitarie locali e di breve durata
Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, precisa che i negoziati trilaterali di novembre tra Russia, Ucraina e Stati Uniti non comporteranno una sospensione delle operazioni militari. Mosca si dice però disponibile a valutare cessate il fuoco temporanei, in vista della tregua prevista a Oleshky.
Napoli, gli studenti piantano le tende contro il caro affitti: «Sfrattiamo Manfredi»
I Collettivi Autorganizzati Universitari hanno allestito una tendopoli davanti al Comune e consegnato una simbolica lettera di sfratto al sindaco. Nel mirino la speculazione immobiliare e il costo degli alloggi.
«Può sviluppare una strategia rivoluzionaria». Chiesto il carcere per Youssef Siher
Secondo gli investigatori, la mentre dietro al Movimento 17 ottobre ha dimostrato grande capacità nel radunare rapidamente un nutrito gruppo di persone propense a seguire «condotte criminose contro l'ordine pubblico».