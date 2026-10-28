FrontPage | Una settimana al voto

Da Firenze a Napoli, gli studenti protestano contro il caro affitti e chiedono alloggi pubblici, canoni calmierati e garanzie sulla gestione degli studentati finanziati con fondi del Pnrr. Nel mirino finiscono sia il governo sia le amministrazioni locali di centrosinistra, accusate dai manifestanti di non affrontare adeguatamente l’emergenza abitativa.