Maxi incendio a Roma, la cenere invade anche il centro

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nella zona di Tor di Valle, a Roma, mobilitando numerose squadre dei vigili del fuoco.
Le immagini mostrano la densa colonna di fumo che si è alzata dall’area interessata dal rogo. La cenere, trasportata dal vento, ha raggiunto anche il centro della Capitale, dove è stata segnalata in diverse zone.
Per consentire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area, la polizia locale ha chiuso un tratto della via del Mare, mentre proseguono gli interventi dei soccorritori.