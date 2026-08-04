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Lago di Vico, ritrovato il corpo del marito del ministro Roccella

Il corpo di Luigi Cavallari è stato individuato a circa un chilometro dal punto in cui era scomparso. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori di Vigili del fuoco e Polizia.