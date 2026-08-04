Lago di Vico, ritrovato il corpo del marito del ministro Roccella

Si sono concluse con il ritrovamento del corpo di Luigi Cavallari le ricerche nel Lago di Vico, dove il marito del ministro Eugenia Roccella era scomparso dopo essersi tuffato in acqua.
La salma è stata individuata a circa un chilometro dal punto dell’ultimo avvistamento e a una ventina di metri dalla riva. Le operazioni di recupero sono state condotte congiuntamente dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.
Dopo il recupero, il corpo è stato trasferito al centro logistico allestito per le ricerche, in attesa degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.