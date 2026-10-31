Dantone: «Mozart 1791: una Trilogia sul destino che incombe»

Il direttore d’orchestra Ottavio Dantone presenta la Trilogia d’autunno del Ravenna Festival che, dal 13 al 17 novembre, metterà in scena La clemenza di Tito, il Requiem e l’Ultimo incanto, drammaturgia originale di Chiara Muti ispirata dal Flauto magico
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Meloni chiude le porte a Vannacci: «Voglio governare senza ricatti»
Il generale: «Gli sgherri del premier erigono muri». Cateno De Luca: «È un cazzaro».
Milano, 30.000 manifestanti invadono la Tangenziale Est durante lo sciopero
Cori contro il governo Meloni e a sostegno della Palestina. Sui pannelli dell’infomobilità e alla stazione di servizio di Cascina Gobba compaiono striscioni e scritte contro il caro carburante.
Spagna, Sánchez: «È venuta meno la fiducia nell’alta velocità»
Il premier dopo la collisione tra due treni: «Inaccettabile assistere a due incidenti di questa portata in un anno». Le vittime sono 69.
Bosnia, elicottero italiano caduto: le immagini del luogo dell’incidente
Lo schianto del Chinook CH-47 della missione europea EUFOR è costato la vita a quattro membri dell’equipaggio e ha provocato undici feriti. La Procura militare di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine.
Torino, scontri in piazza Castello: cariche della polizia contro il corteo
Le forze dell’ordine sono intervenute con brevi cariche e un idrante per respingere studenti e antagonisti avvicinatisi ai cordoni a protezione della Prefettura. La manifestazione rientra nello sciopero generale indetto da Usb Piemonte contro l’economia di guerra e il carovita.
Italia bloccata dai cortei: tangenziale di Milano paralizzata, scontri in Veneto
Le manifestazioni coinvolgono 50 piazze in tutto il Paese. Il Viminale ha predisposto un dispositivo di sicurezza massiccio per evitare disordini.
Europa e Cgil si mettono di traverso alle partite Iva: nel mirino la flat tax
L’imposta agevolata per gli autonomi fino a 100.000 euro è già sotto la lente di Bruxelles Meloni contro l’Istat: «Qualche apparato statale è più severo di agenzie internazionali».