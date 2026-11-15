Pillole di galateo | Le tavole dei castelli

Da non perdere
Cuciniamo insieme | Arista di maiale con melagrana e mele
Siamo in autunno ormai inoltrato e la melagrana resiste sulle nostre tavole come toccasana assoluto e come simbolo di fertilità e di abbondanza. Così abbiamo deciso di proporre un piatto che anticipa la ritualità scaramantica natalizia di zampone e lenticchie…
Dopo 14 anni di carcere, Monica Busetto è libera: «Non auguro a nessuno una cosa del genere»
L’infermiera veneziana è stata scagionata dall’accusa di omicidio di Lidia Taffi Pamlo. A Venezia ha incontrato i giornalisti e raccontato il ritorno alla libertà: «Non ho un lavoro, non ho più casa, però vado avanti».
Bagnoli & Meyer: i pionieri della batteria jazz (Sbarbaro, Dodds e Singleton)
Stefano Bagnoli e Christian Meyer, armati di rullante, raccontano l’avventura della batteria jazz attraverso otto pionieri. Nella prima puntata: Tony Sbarbaro, Baby Dodds e Zutty Singleton. Con un focus sullo swing, le spazzole e il press roll
In Italia il tasso di obesità è il più basso dei Paesi Ue: 7,0%
Con il 7,0% della popolazione adulta in condizione di obesità, l’Italia registra il dato più basso dell’Unione europea, nettamente inferiore alla media Ue ferma al 16,3%.
Parigi ricorda le vittime del Bataclan: 11 anni fa la strage
Cerimonia davanti al teatro, teatro dell’attacco del 13 novembre 2015. Presenti il ministro dell’Interno Laurent Nuñez, la presidente dell’Assemblea nazionale e il sindaco della capitale.
Frode Iva da 33 milioni, arrestato negli Emirati latitante ricercato dalla Procura europea
L’uomo, ritenuto dagli inquirenti al vertice di un’associazione criminale radicata nel Napoletano, era sfuggito alla cattura lo scorso maggio. Sequestrati allora beni per 33,8 milioni di euro.
Famiglia del bosco, respinto il ricorso: i bambini non tornano a casa
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei Trevallion. L’avvocato Pillon annuncia il ricorso in Cassazione e contesta la decisione sui rischi per la salute dei minori.