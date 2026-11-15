Pillole di galateo | Le tavole dei castelli

Cuciniamo insieme | Arista di maiale con melagrana e mele
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Cuciniamo insieme | Arista di maiale con melagrana e mele

Siamo in autunno ormai inoltrato e la melagrana resiste sulle nostre tavole come toccasana assoluto e come simbolo di fertilità e di abbondanza. Così abbiamo deciso di proporre un piatto che anticipa la ritualità scaramantica natalizia di zampone e lenticchie…