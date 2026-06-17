{{ subpage.title }}

True
Gianluca Baldini
2026-06-17

La scalata di Unicredit supera le attese. La Germania s’infuria

La scalata di Unicredit supera le attese. La Germania s’infuria
Ansa
Berlino boccia l’offerta su Commerz: il prezzo è troppo basso. Il mercato però apprezza: la banca di Orcel può salire al 55,6%.

Il governo federale tedesco ha scelto di non aderire all’offerta pubblica di scambio promossa da UniCredit su Commerzbank, giudicando insufficienti le condizioni economiche proposte dall’istituto italiano. Berlino, che controlla oltre il 12% della banca tedesca, conferma così il proprio sostegno alla piena autonomia di Commerzbank e prende le distanze dall’approccio di UniCredit, definito «aggressivo».

Continua a leggereRiduci
unicredit
True

Meloni intasca il disgelo con gli Usa: «Abbandonati? No, sempre amici»

Meloni intasca il disgelo con gli Usa: «Abbandonati? No, sempre amici»
Giorgia Meloni (Ansa)
Siparietto in Francia con Donald Trump, che smorza gli attriti degli scorsi mesi. Il premier incontra anche lo sceicco emiratino e l’omologo canadese Mark Carney. Ribadita la disponibilità a sminare Hormuz e il pieno sostegno a Kiev.

Va in scena (è il caso di dirlo) a Evian, in Francia, in occasione del G7, il riavvicinamento tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Dopo i recenti dissidi tra i due, il summit è l’occasione giusta per riallacciare cordiali rapporti.

Continua a leggereRiduci
meloni

Edicola Verità | la rassegna stampa del 17 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 17 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 17 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Trump rassicura Zelensky: «Porterò Putin a un accordo». Smentita sugli affari in Iran

Trump rassicura Zelensky: «Porterò Putin a un accordo». Smentita sugli affari in Iran
Volodymye Zelensky seduto insieme a Donald Trump (Ansa)
Il presidente al G7 definisce «ridicole» le voci su investimenti nel Paese islamico. Leone XIV: «Spero che la guerra finisca davvero». Ipotesi ritorno delle sanzioni al petrolio russo.

Dal vertice del G7 di Evian, Donald Trump ha difeso l’accordo raggiunto con l’Iran, definendolo un’intesa destinata a impedire definitivamente alla Repubblica islamica di dotarsi di un’arma nucleare. Il presidente americano ha annunciato che il memorandum verrà reso pubblico nelle prossime settimane e che intende illustrarne personalmente il contenuto.

Continua a leggereRiduci
g7 evian
True

Remigrare si può. Anzi, si fa

Remigrare si può. Anzi, si fa
Getty Images
Il giudice ha liberato l’africano che aveva sottratto una bimba a Perugia, ma il ministero l’ha subito espulso. Ed è solo l’ultimo caso. Quindi rimandare a casa clandestini e delinquenti stranieri è possibile. E infatti gli Stati europei sembrano averlo capito.

Si può fare. Anzi: si – può – fare!, come nel mitico Frankenstein Junior. Ma non serve Frankenstein: basta il ministro Piantedosi per fare la remigrazione. Non servono formule magiche né alchimie esoteriche, non servono nemmeno l’Ice né Greg Bovino: la remigrazione si può fare semplicemente prendendo un immigrato delinquente e mettendolo su un aereo per rimandarlo a casa sua.

Continua a leggereRiduci
remigrazione
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy