Funerali di Sandro Mazzola, il feretro in Sant’Ambrogio

Il feretro di Sandro Mazzola ha fatto il suo ingresso nella basilica di Sant’Ambrogio, accolto dal lungo applauso delle centinaia di tifosi presenti all’esterno.
Poi, il momento del raccoglimento. Sulla bara sono state deposte rose e ranuncoli bianchi, mentre sulla parte anteriore è stata fissata la storica maglia numero 8 indossata dal campione.
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