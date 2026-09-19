Addio a Sandro Mazzola, quando ricordava il Grande Torino e papà Valentino

«Secondo me l’Italia ce la può ancora fare. Non bisogna mai dire prima delle partite, altrimenti non si va in campo e gliela diamo vinta. No, io credo che c’è un gruppetto che non è male e l’allenatore mi piace molto».

Così Sandro Mazzola parlava della Nazionale nel 2017, in occasione dell’inaugurazione delle vie dedicate a suo padre Valentino Mazzola e agli Azzurri d’Italia.

Era il 13 novembre 2017 e quella stessa sera l’Italia avrebbe affrontato la Svezia nella partita di ritorno dei playoff per la qualificazione ai Mondiali. La gara si concluse sullo 0-0, risultato che costò agli Azzurri l’eliminazione.

In quell’occasione Mazzola, ex calciatore azzurro e figlio del capitano del Grande Torino, aveva ricordato anche la figura del padre e la squadra granata, legando la memoria di quella generazione di campioni alla storia del calcio italiano.