Al Grimaldi Forum di Montecarlo sono andati in scena i sorteggi di Champions e la nuova formula, ormai collaudata, non prevede più il fiato sospeso in attesa delle palline estratte dall’urna: basta schiacciare un tasto e ci pensa il cervellone.

Per le italiane significa: benino per l’Inter, un po’ dura per la Roma di Gasperini, scenario abbordabile per il Napoli, sfide romantiche e stuzzicanti per il Como, mai così in alto nella sua storia.

Divise in quattro fasce a seconda del ranking Uefa, le 36 compagini che disputeranno il massimo torneo d’Europa sono state estratte per affrontare otto avversari diversi nella prima fase, quella del girone-campionato. Dagli esiti di quei match e dalla classifica, si stabiliranno gli ottavi. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, giocando in alternanza una partita in casa e una in trasferta.

Inter, Real Madrid e Liverpool le sfide più affascinanti

Agli interisti sono toccate in casa Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, mentre in trasferta Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava. La disfida con i blancos al Bernabeu è animata dal fantasma di Jose Mourinho: il tecnico portoghese, tornato sulla panchina del Real, se la dovrà vedere sia coi nerazzurri, sia con la Roma, le due ex squadre che gli hanno trafitto il cuore. A Madrid si è pure accasato Denzel Dumfries, e anche Curtis Jones, neo acquisto dei campioni d’Italia, si troverà subito di fronte il suo passato, cioè il Liverpool di Iraola.

Roma, subito Psg e Manchester United

A proposito dei lupacchiotti di Gasperini. A loro in casa toccheranno Real Madrid, Sporting CP, Lille, Slovan Bratislava, e saranno ospitati da Psg, Manchester United, Fenerbahce, Aek Atene. Andarsela a giocare sul campo dei parigini detentori del titolo e dei Red Devils è impresa per fegati organizzati.

Napoli, doppia trasferta in Inghilterra per Allegri

Il Napoli di Max Allegri, partito dalla terza fascia, affronterà Arsenal, Bruges, Bodo/Glimt, Viking (doppia sfida con squadre norvegesi) al Maradona, e viaggerà negli stadi di Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah, new entry azera.

Como, debutto da sogno contro Psg e Barcellona

Poi c’è il Como, orgoglio lariano con ambizioni abbondantemente oltre i confini lombardi: Psg, Manchester United, Lipsia, Aek Atene in casa, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lens in trasferta. La compagine di Cesc Fabregas ha una rosa attrezzata a non patire la soggezione del debutto.

Il calendario verrà reso noto domani – in attesa di completare i sorteggi di Europa League e Conference, che si tengono oggi pomeriggio -, ma sotto gli occhi di Aleksandr Ceferin, durante la cerimonia, c’è stato il tempo per conferire il premio Fair play dell’anno al difensore brasiliano Marquinhos e a Thierry Henry il Premio del Presidente Uefa.

La posta in gioco di questa Champions fa molta gola ai club in lizza: 19 milioni di euro sono garantiti subito, poi sono previsti 2,1 milioni di euro a vittoria e 700.000 euro per ogni pareggio nel supergirone iniziale. Gli ottavi valgono 11 milioni, i quarti 12.5 milioni, le semifinali 15. Le finaliste guadagnano altri 18.5 milioni, la vincitrice incassa altri 6.5 milioni.